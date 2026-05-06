संजू सैमसन की शानदार पारी ने सीएसके को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दिलाई

चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे सीएसके ने मैच जीता। इस पारी के साथ, संजू ने लीग स्टेज में किसी एक टीम के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया।

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक शानदार प्रदर्शन दिया और 87 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के कारण सीएसके ने मैच जीतने में सफलता हासिल की। संजू ने ओपनिंग करते हुए रुतुराज गायकवाड़ के साथ पारी शुरू की, लेकिन रुतुराज 13 गेंदों पर केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, संजू ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए और दिल्ली के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद थी, लेकिन संजू ने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। संजू सैमसन ने अपनी 87 रनों की पारी में 7 चौके और 6 छक्के मारे और 52 गेंदों का सामना किया। इस मैच में संजू ने अपने घरेलू मैदान चेपॉक स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 115 रन बनाए थे। यह आईपीएल 2026 का पहला शतक था। इस तरह लीग स्टेज के दोनों मैचों में संजू ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कुल 202 रन बनाए। इस प्रदर्शन के साथ, संजू सैमसन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने लीग स्टेज में किसी एक टीम के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाए हैं। विराट कोहली के नाम है रिकॉर्ड आईपीएल के लीग स्टेज में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 100 और 109 रनों की पारी खेली थी, जिसमें कुल 209 रन बनाए थे। केएल राहुल ने 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो शतक की मदद से लीग राउंड के दोनों मैचों को मिलाकर 206 रन बनाए थे। अब संजू सैमसन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने लीग स्टेज में किसी एक टीम के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाए हैं। संजू के 400 से अधिक रन हो चुके हैं संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचे थे। अभी तक 10 मैचों में उन्होंने 57 की औसत और 167 की स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए हैं। वह अपनी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज भी हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतकीय पारी खेली है। मुंबई के खिलाफ भी मुश्किल विकेट पर शतक लगाकर उन्होंने सीएसके को जीत दिलाई थी.

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक शानदार प्रदर्शन दिया और 87 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के कारण सीएसके ने मैच जीतने में सफलता हासिल की। संजू ने ओपनिंग करते हुए रुतुराज गायकवाड़ के साथ पारी शुरू की, लेकिन रुतुराज 13 गेंदों पर केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, संजू ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए और दिल्ली के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद थी, लेकिन संजू ने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। संजू सैमसन ने अपनी 87 रनों की पारी में 7 चौके और 6 छक्के मारे और 52 गेंदों का सामना किया। इस मैच में संजू ने अपने घरेलू मैदान चेपॉक स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 115 रन बनाए थे। यह आईपीएल 2026 का पहला शतक था। इस तरह लीग स्टेज के दोनों मैचों में संजू ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कुल 202 रन बनाए। इस प्रदर्शन के साथ, संजू सैमसन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने लीग स्टेज में किसी एक टीम के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाए हैं। विराट कोहली के नाम है रिकॉर्ड आईपीएल के लीग स्टेज में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 100 और 109 रनों की पारी खेली थी, जिसमें कुल 209 रन बनाए थे। केएल राहुल ने 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो शतक की मदद से लीग राउंड के दोनों मैचों को मिलाकर 206 रन बनाए थे। अब संजू सैमसन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने लीग स्टेज में किसी एक टीम के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाए हैं। संजू के 400 से अधिक रन हो चुके हैं संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचे थे। अभी तक 10 मैचों में उन्होंने 57 की औसत और 167 की स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए हैं। वह अपनी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज भी हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतकीय पारी खेली है। मुंबई के खिलाफ भी मुश्किल विकेट पर शतक लगाकर उन्होंने सीएसके को जीत दिलाई थी





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