संतकबीर में तेज आंधी के बाद 30 ग्रामीण गांवों में बिजली बहाली में देरी, सामग्री की कमी प्रमुख बाधा

संतकबीर नगर में तेज आंधी के कारण कई ग्रामीण गांवों में बिजली आपूर्ति कटे रहने के कारण मरम्मत कार्य में सामग्री की कमी के कारण देरी हो रही है। विभाग ने सभी गांवों में रात तक आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया है।

संतकबीर नगर में चार दिन पहले आई तेज आंधी के बाद से ही इस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था गंभीर परेशानियों का सामना कर रही है। लगभग तीस गांवों में अभी तक बिजली की आपूर्ति पुनर्स्थापित नहीं हो पाई है, जबकि शहरी इलाकों में पहले ही बहाली कार्य पूरा हो चुका है। आंधी के दौरान 100 से अधिक काँक्रिट पोल और 30 से अधिक ट्रांसफ़ार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे सैकड़ों घरों में विद्युत कटौती हुई। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में धनघटा तहसील के कई गांव और खलीलाबाद शहर के मेह्दावल बाईपास, शुगरमिल रोड तथा पुरानी सब्जी मंडी शामिल हैं। इन इलाकों में भी ट्रांसफ़ार्मर की खराबी और टूटे पोलों के कारण बिजली कटे रहने की आशंका बनी हुई है। बिजली विभाग ने तेज आंधी के बाद प्रारम्भिक रूप से शहरी क्षेत्रों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत कार्य आरम्भ किया। मेह्दावल डिवीजन के लगभग तीस गांवों में से 25 गांवों की आपूर्ति अब बहाल हो गई है, परन्तु शेष गांवों में अभी भी कार्य जारी है। वहीं धनघटा डिवीजन के दस गांवों में टूटे पोल और क्षतिग्रस्त ट्रांसफ़ार्मर को बदलने के लिये विभागीय कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर कार्य कर रहे हैं। परंतु मरम्मत कार्य में सबसे बड़ी बाधा सामग्री की कमी है; विशेषकर एबीसी केबल, जिसमें प्लास्टिक मिश्रित कोयला शामिल है, वह स्टोर में अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण पुराने एबीसी केबल को बदलना कठिन हो रहा है और कई मामलों में काम में देरी हो रही है। अधिकांश जिले के अधीक्षक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि विभाग ने जेई, एसडीओ और ठेकेदारों को तत्काल कार्य निर्देशित किया है और रात तक सभी बचे हुए गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त स्टॉक को जल्द से जल्द केंद्र से भेजने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। यदि समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो गई, तो अनुमानित रूप से अगले दो‑तीन दिनों में बचे हुए गांवों में भी विद्युत प्रवाह लौट आएगा। इस बीच, स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद के लिये स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

संतकबीर नगर में चार दिन पहले आई तेज आंधी के बाद से ही इस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था गंभीर परेशानियों का सामना कर रही है। लगभग तीस गांवों में अभी तक बिजली की आपूर्ति पुनर्स्थापित नहीं हो पाई है, जबकि शहरी इलाकों में पहले ही बहाली कार्य पूरा हो चुका है। आंधी के दौरान 100 से अधिक काँक्रिट पोल और 30 से अधिक ट्रांसफ़ार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे सैकड़ों घरों में विद्युत कटौती हुई। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में धनघटा तहसील के कई गांव और खलीलाबाद शहर के मेह्दावल बाईपास, शुगरमिल रोड तथा पुरानी सब्जी मंडी शामिल हैं। इन इलाकों में भी ट्रांसफ़ार्मर की खराबी और टूटे पोलों के कारण बिजली कटे रहने की आशंका बनी हुई है। बिजली विभाग ने तेज आंधी के बाद प्रारम्भिक रूप से शहरी क्षेत्रों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत कार्य आरम्भ किया। मेह्दावल डिवीजन के लगभग तीस गांवों में से 25 गांवों की आपूर्ति अब बहाल हो गई है, परन्तु शेष गांवों में अभी भी कार्य जारी है। वहीं धनघटा डिवीजन के दस गांवों में टूटे पोल और क्षतिग्रस्त ट्रांसफ़ार्मर को बदलने के लिये विभागीय कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर कार्य कर रहे हैं। परंतु मरम्मत कार्य में सबसे बड़ी बाधा सामग्री की कमी है; विशेषकर एबीसी केबल, जिसमें प्लास्टिक मिश्रित कोयला शामिल है, वह स्टोर में अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण पुराने एबीसी केबल को बदलना कठिन हो रहा है और कई मामलों में काम में देरी हो रही है। अधिकांश जिले के अधीक्षक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि विभाग ने जेई, एसडीओ और ठेकेदारों को तत्काल कार्य निर्देशित किया है और रात तक सभी बचे हुए गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त स्टॉक को जल्द से जल्द केंद्र से भेजने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। यदि समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो गई, तो अनुमानित रूप से अगले दो‑तीन दिनों में बचे हुए गांवों में भी विद्युत प्रवाह लौट आएगा। इस बीच, स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद के लिये स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है





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संतकबीर बिजली आपूर्ति तूफ़ान मरम्मत कार्य सामग्री की कमी

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