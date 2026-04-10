संत रामपाल की जेल से रिहाई: 11 साल बाद छूटी उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

सतलोक आश्रम मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे संत रामपाल को हिसार की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। देशद्रोह के मामले में जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई, जानें पूरी कहानी और घटनाक्रम।

सतलोक आश्रम मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे संत रामपाल को शुक्रवार को हिसार की सेंट्रल जेल-2 से रिहा कर दिया गया। उन्होंने लगभग 11 साल, 4 महीने और 24 दिन जेल में बिताए, जिसके बाद वो बाहर आए। यह रिहाई उन्हें देशद्रोह के मामले में जमानत मिलने के बाद मिली है। इस घटनाक्रम ने एक दशक से अधिक समय तक चले एक जटिल कानूनी मामले का अंत किया, जिसने हरियाणा के हिसार जिले में सतलोक आश्रम के इर्द-गिर्द घूमते हुए कई विवादों को जन्म दिया। रामपाल की रिहाई , अदालती कार्यवाही, हिंसा और उसके बाद हुई गिरफ्तारी की एक

लंबी श्रृंखला का परिणाम थी। यह मामला नवंबर 2014 में शुरू हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संत रामपाल को अदालत की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, रामपाल अदालत में पेश नहीं हुए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण, पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया।\पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच टकराव हुआ, जिससे हिंसा भड़क उठी। इस हिंसक झड़प में, महिलाओं और बच्चों सहित छह लोगों की दुखद मौत हो गई। आश्रम के अंदर और बाहर अराजकता का माहौल था, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। घटना के बाद, पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए, जिसमें हत्या और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। इस घटना के बाद रामपाल पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसमें आश्रम में अवैध रूप से हथियार जमा करने और समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था। इस मामले की सुनवाई हिसार की अदालत में हुई, जिसमें रामपाल को हत्या के मामलों सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। 2018 में, अदालत ने रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसने इस मामले को एक निर्णायक मोड़ दिया। इस सजा के बाद, रामपाल ने जेल में अपने जीवन के वर्षों बिताए, और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही।\हाल ही में, 8 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रामपाल को देशद्रोह के मामले में जमानत मंजूर की। इसके बाद, अदालत के आदेश के अनुसार, रामपाल के वकीलों ने हत्या के दो मामलों में 5-5 लाख रुपये के बेल बॉन्ड जमा कराए। कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, उन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। रामपाल की रिहाई के समय, उनके परिवार के सदस्य सात गाड़ियों के एक काफिले में जेल पहुंचे थे। जेल से बाहर निकलने के बाद, वह सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर में सवार होकर वहां से रवाना हुए। गाड़ी के शीशों पर सफेद पर्दे लगे हुए थे। सूत्रों के अनुसार, जेल से बाहर निकलते समय रामपाल के चेहरे पर मुस्कान थी। इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक स्तर पर भी काफी प्रभाव डाला। रामपाल के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव और विभाजन की भावना पैदा हुई। इस घटना ने धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों, कानून व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका, और न्यायपालिका की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस को जन्म दिया। रामपाल की रिहाई ने अब एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जिससे आगे की कानूनी कार्यवाही और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं





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