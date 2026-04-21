संत सूरदास जयंती: भक्ति और साहित्य के सूर्य का पावन पर्व

हिंदी साहित्य के महान कवि संत सूरदास की जयंती पर उनके जीवन, रचनाओं और कृष्ण भक्ति के अमर सफर का विस्तृत विवरण यहाँ पढ़ें।
आज संपूर्ण भारत में भक्ति की पावन परंपरा के ध्वजवाहक और महाकवि संत सूरदास जी की जयंती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सूरदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। सूरदास जी को हिन्दी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य और अलौकिक स्वरूप को जन-जन तक पहुँचाया। यद्यपि वे जन्म से नेत्रहीन थे, परंतु उनकी अंतर्दृष्टि और ईश्वरीय प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने कृष्ण की बाल-लीलाओं और राधा-कृष्ण
के सौंदर्य का जो सजीव चित्रण किया है, वह सामान्य मनुष्यों के लिए कल्पना से परे है। उनकी ब्रज भाषा में रचित रचनाएँ आज भी भक्ति रस से ओत-प्रोत होकर भक्तों के हृदय को शांति प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और संत सूरदास का विधिवत पूजन करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सूरदास जी के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर विद्वानों में विविध मत हैं। एक सामान्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा-आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता गांव में हुआ था। वहीं कुछ विद्वान उनका जन्म सीही नामक स्थान पर एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं। उनके गुरु के रूप में श्री वल्लभाचार्य जी का आगमन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में आने से पूर्व सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, परंतु गुरु के आदेशानुसार उन्होंने श्रीकृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना प्रारंभ किया, जिससे भारतीय भक्ति साहित्य को सूरसागर जैसा अनुपम ग्रंथ मिला। वे पुष्टिमार्ग के जहाज कहे जाते हैं और अष्टछाप कवियों के समूह में उनका स्थान सर्वोपरि है। उनकी दिव्यता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि मुगल सम्राट अकबर भी उनकी विद्वता और भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे। तानसेन जैसे संगीत सम्राट भी उन्हें अपना गुरु तुल्य मानते थे, जो उनकी आध्यात्मिक ऊँचाई को दर्शाता है। सूरदास जी का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और कृष्ण प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, नल दमयंती और ब्याहलो जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें भागवत पुराण का सार निहित है। नागरी प्रचारिणी सभा के अनुसार, उनके 16 से अधिक ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जो उनके विशाल ज्ञान भंडार को प्रदर्शित करते हैं। अपनी मृत्यु के निकट पहुँचकर भी उन्होंने खंजन नैन रूप रस माते पद गाकर अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया। मथुरा के पारसौली गांव में उन्होंने देह का त्याग किया, परंतु वे अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी जीवित हैं। सूरदास जयंती हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भौतिक नेत्रों की नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। आज के दिन भक्तजन उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित कर अपने जीवन में सकारात्मकता और कृष्ण भक्ति का प्रकाश भरने की प्रार्थना करते हैं
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