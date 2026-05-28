संत प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा शुरू की, एक किलोमीटर तक चली और फिर वापस आश्रम चले आए

संत प्रेमानंद महाराज ने करीब एक किलोमीटर की पदयात्रा की मथुरा में। संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद केला कुंज आश्रम से निकलकर NRI ग्रीन बिल्डिंग के सामने पहुंचे और फिर अपने शिष्यों के साथ पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े भक्त 'श्री राधे-राधे' के जयकारे लगाते रहे।
संत प्रेमानंद महाराज ने करीब एक किलोमीटर की पदयात्रा की मथुरा में। संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद केला कुंज आश्रम से निकलकर NRI ग्रीन बिल्डिंग के सामने पहुंचे और फिर अपने शिष्यों के साथ पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े भक्त 'श्री राधे-राधे' के जयकारे लगाते रहे। दरअसल, 17 मई से स्वास्थ्य कारणों के चलते संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। तीन दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर भक्तों को भावुक अपील की थी.
संत प्रेमानंद महाराज ने करीब एक किलोमीटर की पदयात्रा की मथुरा में। संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद केला कुंज आश्रम से निकलकर NRI ग्रीन बिल्डिंग के सामने पहुंचे और फिर अपने शिष्यों के साथ पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े भक्त 'श्री राधे-राधे' के जयकारे लगाते रहे। दरअसल, 17 मई से स्वास्थ्य कारणों के चलते संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। तीन दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर भक्तों को भावुक अपील की थी
Shraddha Bhajan Spirituality Meditation Yoga
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lok Sabha Election 2024: 21 राज्यों में मतदान, NRI Voter Registration ऐसे करें?Lok Sabha Election 2024: 21 राज्यों में मतदान, NRI Voter Registration ऐसे करें? | voters.eci.gov.in
Read more »
'ये फ्रॉड अब बंद होना चाहिए': SC की मेडिकल दाखिले में NRI कोटे पर टिप्पणी, पंजाब सरकार को लगाई फटकार'This fraud must stop now' Says Supreme Court in NEET NRI Quota Admission Row
Read more »
EWS कोटे से दिया NEET PG: फिर NRI कोटे से एडमिशन, फीस 1 करोड़ से भी ज्यादा; 140 कैंडिडेट्स के दाखिले पर सवालNEET PG given through EWS quota Admission Through NRI Quota with Crores Fees
Read more »
अजमेर में NRI के अपहरण की कोशिश, VIDEO: रिवॉल्वर लेकर घर में घुसे 3 बदमाश; धक्का-मुक्की की, परिवार वालों के...Rajasthan Ajmer NRI Kidnapping Case; अजमेर के वैशाली नगर इलाके में कार सवार 3 बदमाश रिवॉल्वर लेकर घर में घुसे और NRI के अपहरण की कोशिश की। उसके साथ धक्का-मुक्की की
Read more »
साउथ एक्ट्रेस पर लगे धोखाधड़ी के आरोप: दावा- NRI से शादी के नाम पर ठगे 9.35 करोड़, कहा- गलत खबर फैलाने वालो...FIR Regeister against south actress ashu reddy, accused of cheating of 9,35 cr from NRI
Read more »
पंजाबी सिंगर इंदर कौर हत्याकांड में ट्विस्ट: NRI के वकील बोले- सुक्खी इंडिया आया, इसका सबूत कहां; 60-70 लाख की ट्रांजेक्शन हुई, ये सुसाइडLudhiana Inder Kaur Hatyakand twist: NRI Sukhi Vakeel suicide claim, 60 lakh transaction.
Read more »