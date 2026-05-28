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संत प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा शुरू की, एक किलोमीटर तक चली और फिर वापस आश्रम चले आए

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संत प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा शुरू की, एक किलोमीटर तक चली और फिर वापस आश्रम चले आए
ShraddhaBhajanSpirituality
📆28-05-2026 08:21:00
📰Dainik Bhaskar
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संत प्रेमानंद महाराज ने करीब एक किलोमीटर की पदयात्रा की मथुरा में। संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद केला कुंज आश्रम से निकलकर NRI ग्रीन बिल्डिंग के सामने पहुंचे और फिर अपने शिष्यों के साथ पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े भक्त 'श्री राधे-राधे' के जयकारे लगाते रहे।

संत प्रेमानंद महाराज ने करीब एक किलोमीटर की पदयात्रा की मथुरा में। संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद केला कुंज आश्रम से निकलकर NRI ग्रीन बिल्डिंग के सामने पहुंचे और फिर अपने शिष्यों के साथ पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े भक्त 'श्री राधे-राधे' के जयकारे लगाते रहे। दरअसल, 17 मई से स्वास्थ्य कारणों के चलते संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। तीन दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर भक्तों को भावुक अपील की थी.

संत प्रेमानंद महाराज ने करीब एक किलोमीटर की पदयात्रा की मथुरा में। संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद केला कुंज आश्रम से निकलकर NRI ग्रीन बिल्डिंग के सामने पहुंचे और फिर अपने शिष्यों के साथ पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े भक्त 'श्री राधे-राधे' के जयकारे लगाते रहे। दरअसल, 17 मई से स्वास्थ्य कारणों के चलते संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। तीन दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर भक्तों को भावुक अपील की थी

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