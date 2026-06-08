संबित पात्रा ने इंडी अलायंस पर बोला हमला: बैठकें छोटे कमरों तक सीमित, जनता ने विश्वास खो दिया

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंडी अलायंस की बैठक की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपनी अप्रासंगिकता छिपा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी के बीच विरोधाभासों को भी उजागर किया।
भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इंडी अलायंस की बैठक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष ी दलों पर राजनीति क पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का उनके प्रति विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। पात्रा ने कहा कि इंडी अलायंस की बैठक संविधान क्लब के एक छोटे से कमरे में आयोजित की गई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे उठाए। पात्रा के अनुसार, विपक्ष बार-बार एक ही प्रकार के आरोप दोहरा रहा है और हार के बाद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना उसकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि पहले इंडी अलायंस की बैठकें बड़े स्टेडियमों में आयोजित होती थीं, जहां सभी दलों के नेता एकजुटता का प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि उनकी बैठकें छोटे कमरों तक सीमित हो गई हैं। पात्रा के अनुसार, यह विपक्ष की घटती राजनीति क स्वीकार्यता और जनाधार का संकेत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वह केवल चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपनी अप्रासंगिकता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पात्रा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब महिला सशक्तीकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तब विपक्ष ी दल उसमें शामिल नहीं हुए। अब वही दल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं, जो उनकी असंगति को दर्शाता है। पात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हमेशा सर्वदलीय चर्चा के लिए तैयार रही है, लेकिन विपक्ष केवल अपनी राजनीति क स्वार्थ के लिए ऐसी मांगें करता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए पात्रा ने कहा कि वह पार्टी के आंतरिक मामलों पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मीडिया में सामने आ रही खबरों और कुछ नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। यदि किसी दल के भीतर समस्याएं हैं, तो उसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह सरकार पर निराधार आरोप लगाए। पात्रा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी के राजनीति क संबंधों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की कार्यशैली को पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का कारण बताया था, जबकि आज दोनों दल एक मंच पर साथ दिखाई दे रहे हैं। यह विरोधाभास विपक्ष की राजनीति क बेईमानी को उजागर करता है। इंडी अलायंस की बैठक पर व्यंग्य करते हुए पात्रा ने कहा कि गठबंधन की बैठकें लगातार छोटी होती जा रही हैं, जो दर्शाता है कि उनका जनाधार और राजनीति क प्रभाव सिमट रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने विपक्ष की विश्वसनीयता को नकार दिया है और इसी कारण उसे चुनावों में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। पात्रा ने आगे कहा कि भाजपा नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उन्होंने विपक्ष ी दलों से आग्रह किया कि वे जनता के मुद्दों पर ध्यान दें और बिना सबूत के आरोप लगाने की बजाय रचनात्मक राजनीति करें। पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और उसके नेता एक-दूसरे के विरोध में बयान देते रहते हैं, जिससे पार्टी की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। इंडी अलायंस में शामिल दलों के बीच भी मतभेद स्पष्ट हैं, जो गठबंधन की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। पात्रा के अनुसार, विपक्ष के पास कोई साझा विजन नहीं है और वे केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन जनता उनकी इस मंशा को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता फिर से भाजपा और उसके सहयोगियों पर भरोसा जताएगी और विपक्ष को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। पात्रा ने अंत में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे देश के हर वर्ग को लाभ हुआ है। विपक्ष इन उपलब्धियों को नकार नहीं सकता, इसलिए वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और जनता इससे संतुष्ट है। पात्रा ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और जनता की सेवा में जुटना चाहिए, बजाय इसके कि वह आधारहीन आरोप लगाता रहे.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इंडी अलायंस की बैठक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का उनके प्रति विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। पात्रा ने कहा कि इंडी अलायंस की बैठक संविधान क्लब के एक छोटे से कमरे में आयोजित की गई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे उठाए। पात्रा के अनुसार, विपक्ष बार-बार एक ही प्रकार के आरोप दोहरा रहा है और हार के बाद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना उसकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि पहले इंडी अलायंस की बैठकें बड़े स्टेडियमों में आयोजित होती थीं, जहां सभी दलों के नेता एकजुटता का प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि उनकी बैठकें छोटे कमरों तक सीमित हो गई हैं। पात्रा के अनुसार, यह विपक्ष की घटती राजनीतिक स्वीकार्यता और जनाधार का संकेत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वह केवल चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपनी अप्रासंगिकता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पात्रा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब महिला सशक्तीकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तब विपक्षी दल उसमें शामिल नहीं हुए। अब वही दल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं, जो उनकी असंगति को दर्शाता है। पात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हमेशा सर्वदलीय चर्चा के लिए तैयार रही है, लेकिन विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी मांगें करता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए पात्रा ने कहा कि वह पार्टी के आंतरिक मामलों पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मीडिया में सामने आ रही खबरों और कुछ नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। यदि किसी दल के भीतर समस्याएं हैं, तो उसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह सरकार पर निराधार आरोप लगाए। पात्रा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी के राजनीतिक संबंधों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की कार्यशैली को पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का कारण बताया था, जबकि आज दोनों दल एक मंच पर साथ दिखाई दे रहे हैं। यह विरोधाभास विपक्ष की राजनीतिक बेईमानी को उजागर करता है। इंडी अलायंस की बैठक पर व्यंग्य करते हुए पात्रा ने कहा कि गठबंधन की बैठकें लगातार छोटी होती जा रही हैं, जो दर्शाता है कि उनका जनाधार और राजनीतिक प्रभाव सिमट रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने विपक्ष की विश्वसनीयता को नकार दिया है और इसी कारण उसे चुनावों में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। पात्रा ने आगे कहा कि भाजपा नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे जनता के मुद्दों पर ध्यान दें और बिना सबूत के आरोप लगाने की बजाय रचनात्मक राजनीति करें। पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और उसके नेता एक-दूसरे के विरोध में बयान देते रहते हैं, जिससे पार्टी की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। इंडी अलायंस में शामिल दलों के बीच भी मतभेद स्पष्ट हैं, जो गठबंधन की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। पात्रा के अनुसार, विपक्ष के पास कोई साझा विजन नहीं है और वे केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन जनता उनकी इस मंशा को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता फिर से भाजपा और उसके सहयोगियों पर भरोसा जताएगी और विपक्ष को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। पात्रा ने अंत में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे देश के हर वर्ग को लाभ हुआ है। विपक्ष इन उपलब्धियों को नकार नहीं सकता, इसलिए वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और जनता इससे संतुष्ट है। पात्रा ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और जनता की सेवा में जुटना चाहिए, बजाय इसके कि वह आधारहीन आरोप लगाता रहे
संबित पात्रा इंडी अलायंस भाजपा विपक्ष चुनावी प्रक्रिया