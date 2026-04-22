संभल में सड़क हादसों का बढ़ता कहर: चार महीने में 82 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

संभल जनपद में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनवरी से 20 अप्रैल 2026 के बीच 136 हादसों में 82 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए नियमों के पालन पर जोर दिया है।

जनपद में सड़क हादसों का बढ़ता ग्राफ अब एक गंभीर और भयावह स्थिति का संकेत दे रहा है। शिवकुमार कुशवाहा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, संभल जिले में सड़क दुर्घटनाएं महज खबरों तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि ये एक घातक प्रवृत्ति में तब्दील हो चुकी हैं। जनवरी 2026 से लेकर 20 अप्रैल तक का डेटा विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा उपायों के दावे जमीनी स्तर पर दम तोड़ रहे हैं। इन चार महीनों में कुल 136 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 82 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 99 लोग गंभीर रूप से

घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। केवल पिछले एक सप्ताह के भीतर सात लोगों की मौत ने प्रशासन और आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में 24 दुर्घटनाओं में 14 मौतें, फरवरी में 38 दुर्घटनाओं में 21 मौतें, मार्च में 39 दुर्घटनाओं में 28 मौतें और अप्रैल में 20 तारीख तक 35 दुर्घटनाओं में 19 मौतें दर्ज की गई हैं। यह बढ़ता हुआ सिलसिला इस बात का प्रमाण है कि सड़कों पर लापरवाही का स्तर काफी ऊपर है। विशेषज्ञों और यातायात विभाग का मानना है कि हादसों की यह बढ़ती संख्या उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सड़क सुरक्षा नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दुष्यंत कुमार, जो संभल के यातायात प्रभारी हैं, के अनुसार, हादसों के मुख्य कारकों में शराब पीकर वाहन चलाना और दोपहिया वाहनों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करना सबसे प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है और जनता को जागरूक करने का प्रयास भी जारी है, परंतु जब तक नागरिक स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, तब तक इन आंकड़ों पर लगाम लगाना नामुमकिन होगा। 2025 के वार्षिक आंकड़ों से यदि तुलना की जाए, तो पिछले वर्ष कुल 467 दुर्घटनाओं में 308 लोगों की जान गई थी और 372 लोग घायल हुए थे। यदि मौजूदा वर्ष 2026 की रफ्तार इसी तरह बरकरार रही, तो वर्ष के अंत तक ये आंकड़े पिछले साल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे, जो कि एक अत्यंत चिंताजनक विषय है। सड़क सुरक्षा केवल एक सरकारी अभियान या नियम मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक परिवार का सदस्य जब सड़क पर निकलता है, तो उसके पीछे पूरे परिवार की उम्मीदें और खुशियां जुड़ी होती हैं। एक छोटी सी लापरवाही या हेलमेट न पहनना किसी की पूरी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी है। समय आ गया है कि समाज के सभी वर्गों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। केवल चालान काटने या चेकिंग करने से हादसों में कमी नहीं आएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा की संस्कृति को अपनाना होगा। यदि हम सुरक्षित सड़क, सुरक्षित घर और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो हमें नियमों को अपनाना होगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कार्रवाई तभी सफल होगी जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें





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