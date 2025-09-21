संभल: कोल्ड स्टोर में एसआईबी का छापा, मेंथा क्रिस्टल मिलने से मचा हड़कंप

राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने संभल के हसनपुर मार्ग स्थित एक कोल्ड स्टोर में छापेमारी की, जहां उन्हें मेंथा क्रिस्टल मिला। टीम ने क्रिस्टल को कब्जे में लिया और फर्म स्वामियों से खरीद-फरोख्त के बारे में जानकारी मांगी। इस कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में खलबली मच गई। कोल्ड स्टोर स्वामी ने बताया कि क्रिस्टल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखा गया था। टीम ने मौके पर मौजूद बिल और अन्य कागजात को भी जांच के लिए कब्जे में लिया।

जागरण संवाददाता, संभल। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ( एसआईबी ) ने हसनपुर मार्ग स्थित कोल्ड स्टोर में छापेमारी की। टीम को कोल्ड स्टोर में मेंथा क्रिस्टल मिला। टीम ने उसे कब्जे में लेने के साथ ही फर्म स्वामियों से खरीद-फरोख्त संबंधी जानकारी मांगी। टीम की कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में खलबली मच गई।\शनिवार की शाम राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा की टीम हसनपुर मार्ग पर गांव कुरकावली स्थित ग्लोरियस कोल्ड स्टोर ेज एंड जनरल मिल्स में पहुंची। टीम ने जांच की तो अधिकारियों को कोल्ड स्टोर में

मेंथा क्रिस्टल मिला। कोल्ड स्टोरेज स्वामी भी मौके पर पहुंच गए। टीम ने मौके पर मिले मेंथा क्रिस्टल की खरीद-फरोख्त के बारे में जानकारी ली, साथ ही बिल और अन्य संबंधित कागजात कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कोल्ड स्टोर स्वामी मोहम्मद असजद ने बताया कि उनके भाई मेंथा एक्सपोर्टर हैं। कुछ दिन पहले उन्हें पांच सौ किलो क्रिस्टल का ऑर्डर मिला था, लेकिन जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण खरीदार ने बाद में लेने को कहा। क्रिस्टल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखवा दिया था। उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी और सभी कागजात दिखाए।\विशेष अनुसंधान शाखा की टीम कोल्ड स्टोरेज में कार्रवाई कर रही थी। टीम के सदस्य गेट पर तैनात थे। कोल्ड स्टोर के अंदर से आने-जाने वाले वाहनों और लोगों की जांच की जा रही थी और अधिकारियों की अनुमति के बाद ही उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा था





