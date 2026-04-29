संभल में ट्रैफिक पुलिस में विवाद: हेड कॉन्स्टेबल और TSI लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ट्रैफिक पुलिस के दो अधिकारियों के बीच विवाद, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल ने TSI पर व्यक्तिगत द्वेष और अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ट्रैफिक पुलिस के दो अधिकारियों के बीच एक अप्रत्याशित विवाद सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। यह विवाद हेड कॉन्स्टेबल जयभगवान और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ( TSI ) दुष्यंत बालियान के बीच हुआ है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस घटना के बाद संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब TSI दुष्यंत बालियान ने हेड कॉन्स्टेबल जयभगवान के खिलाफ ड्यूटी के दौरान अपने निर्धारित स्थान से बिना अनुमति के गायब रहने की शिकायत दर्ज कराई। TSI का आरोप था कि जयभगवान ने बिना किसी वैध कारण के ड्यूटी छोड़ दी थी। हालांकि, जयभगवान ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि वह किसी व्यक्तिगत काम से नहीं, बल्कि एक जरूरी शारीरिक आवश्यकता के कारण कुछ समय के लिए ड्यूटी पॉइंट से हटे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले दूध पीने के बाद अचानक शौचालय जाने की जरूरत महसूस हुई, जिसके कारण वह पास के एक पेट्रोल पंप पर गए। जयभगवान का कहना है कि उन्होंने TSI को फोन करके अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन TSI ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। जयभगवान ने यह भी आरोप लगाया कि TSI दुष्यंत बालियान उनसे व्यक्तिगत रूप से द्वेष रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसे ट्रकों के चालान काटे थे जो कथित तौर पर TSI के संरक्षण में अवैध रूप से चल रहे थे। जयभगवान का मानना है कि इसी वजह से TSI उनसे नाराज हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने TSI पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस विवाद को और भी सनसनीखेज बना देने वाली बात यह है कि हेड कॉन्स्टेबल जयभगवान ने वायरल वीडियो में TSI दुष्यंत बालियान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि TSI ने उन्हें ड्यूटी से गैरहाजिर घोषित करते समय अपमानजनक टिप्पणी की थी। जयभगवान के अनुसार, TSI ने उनसे कहा, 'मैंने तेरी पॉटी का ठेका नहीं ले रखा।' इस टिप्पणी से जयभगवान बेहद आहत हुए और उन्होंने इसे अपनी गरिमा पर हमला बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी ड्यूटी की शिफ्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की लंबी शिफ्ट थी, और इस दौरान अचानक शौचालय जाना एक स्वाभाविक आवश्यकता थी। उन्होंने TSI के कॉल का जवाब देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ अन्याय किया गया। संभल के एसपी केके बिश्नोई ने इस मामले पर NBT ऑनलाइन को जानकारी देते हुए बताया कि TSI दुष्यंत बालियान और हेड कॉन्स्टेबल जयभगवान दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्याय हो सके। इस घटना ने पुलिस विभाग में अनुशासन और अधिकारियों के बीच संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और लोग इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

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