संभावना सेठ ने 45 साल में सरोगेसी से जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, बताया मातृत्व का अनुभव

टीवी और भोजपुरी अभिनेत्री संभावना सेठ ने 45 वर्ष की आयु में सरोगेसी के माध्यम से जुड़वा बच्चों (बेटा और बेटी) को जन्म दिया है। अपने व्लॉग में उन्होंने बच्चों की देखभाल, सुरक्षा उपायों, और प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वह बच्चों को कुछ महीनों तक नज़र से बचाने के लिए छिपाकर रखेंगी।

टीवी और भोजपुरी अभिनेत्री संभावना सेठ ने 45 वर्ष की आयु में मां बनने का सपना साकार किया है। उन्होंने सरोगेसी के माध्यम से जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। अपने नए व्लॉग में संभावना ने बताया कि वह मातृत्व की इस यात्रा का भरपूर आनंद ले रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के आने से उनके घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। हर दिन बच्चों की हंसी से उनका दिन गुलजार हो जाता है। हालांकि, वह बच्चों के प्रति अपने अत्यधिक प्यार को काबू में रखती हैं क्योंकि नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी अभी कमजोर होती है। इसलिए वह उनके कमरे में जाने से पहले पूरी सावधानी बरतती हैं और उनके गालों पर कम हाथ लगाती हैं। संभावना ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों को बच्चों से दूर रखा है ताकि किसी भी तरह की एलर्जी या संक्रमण का खतरा न हो। वह बच्चों के कमरे में पेट्स को जाने नहीं देतीं। उन्होंने इस अवस्था को 'डिवाइन फेज' बताया और कहा कि वह हर पल को संजो रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों की गर्भनाल सूख कर गिर चुकी है, जिसे उन्होंने यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है। उनकी बेटी स्वभाव से तेज तर्रार है जबकि बेटा शांत प्रकृति का है। संभावना ने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके बच्चों के लिए मन्नतें मांगी थीं। अभिनेत्री ने कहा कि वह अपने बच्चों की हर छोटी-बड़ी हलचल को फैंस के साथ साझा करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल वह कुछ महीनों तक बच्चों को नज़र से बचाने के लिए छिपाकर रखेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने फैंस पर पूरा भरोसा है और वह यह नहीं मानतीं कि वे बुरी नज़र लगा सकते हैं। इसके विपरीत, उनके सभी फैंस बच्चों को बेशुमार प्यार करते हैं। इन दिनों संभावना ऑनलाइन बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने में व्यस्त हैं। उन्होंने बच्चों के दादा-दादी से वीडियो कॉल पर बात कराई, जो नन्हे-मुन्नों को देखकर भावुक हो गए। संभावना सेठ ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वह मातृत्व के हर पल को पूरी तरह से जी रही हैं और भविष्य में बच्चों के साथ अपनी जर्नी को फैंस के साथ साझा करती रहेंगी.

टीवी और भोजपुरी अभिनेत्री संभावना सेठ ने 45 वर्ष की आयु में मां बनने का सपना साकार किया है। उन्होंने सरोगेसी के माध्यम से जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। अपने नए व्लॉग में संभावना ने बताया कि वह मातृत्व की इस यात्रा का भरपूर आनंद ले रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के आने से उनके घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। हर दिन बच्चों की हंसी से उनका दिन गुलजार हो जाता है। हालांकि, वह बच्चों के प्रति अपने अत्यधिक प्यार को काबू में रखती हैं क्योंकि नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी अभी कमजोर होती है। इसलिए वह उनके कमरे में जाने से पहले पूरी सावधानी बरतती हैं और उनके गालों पर कम हाथ लगाती हैं। संभावना ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों को बच्चों से दूर रखा है ताकि किसी भी तरह की एलर्जी या संक्रमण का खतरा न हो। वह बच्चों के कमरे में पेट्स को जाने नहीं देतीं। उन्होंने इस अवस्था को 'डिवाइन फेज' बताया और कहा कि वह हर पल को संजो रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों की गर्भनाल सूख कर गिर चुकी है, जिसे उन्होंने यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है। उनकी बेटी स्वभाव से तेज तर्रार है जबकि बेटा शांत प्रकृति का है। संभावना ने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके बच्चों के लिए मन्नतें मांगी थीं। अभिनेत्री ने कहा कि वह अपने बच्चों की हर छोटी-बड़ी हलचल को फैंस के साथ साझा करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल वह कुछ महीनों तक बच्चों को नज़र से बचाने के लिए छिपाकर रखेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने फैंस पर पूरा भरोसा है और वह यह नहीं मानतीं कि वे बुरी नज़र लगा सकते हैं। इसके विपरीत, उनके सभी फैंस बच्चों को बेशुमार प्यार करते हैं। इन दिनों संभावना ऑनलाइन बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने में व्यस्त हैं। उन्होंने बच्चों के दादा-दादी से वीडियो कॉल पर बात कराई, जो नन्हे-मुन्नों को देखकर भावुक हो गए। संभावना सेठ ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वह मातृत्व के हर पल को पूरी तरह से जी रही हैं और भविष्य में बच्चों के साथ अपनी जर्नी को फैंस के साथ साझा करती रहेंगी





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