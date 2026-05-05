संयुक्त अरब अमीरात पर हमले में तीन भारतीय घायल

ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें तीन भारतीय नागरिक घायल हो गए। भारत और UAE ने हमले की निंदा की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर हुए हमले में तीन भारतीय नागरिक ों के घायल होने की सूचना मिली है। यह हमला ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रियल जोन को लक्षित करके किया गया था, जिसमें मिसाइल और ड्रोन का उपयोग किया गया। अमीराती अधिकारियों के अनुसार, वायु रक्षा प्रणालियों ने कई खतरों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया, लेकिन कुछ स्थानों पर जमीनी स्तर पर क्षति होने की भी खबरें हैं। अबू धाबी में स्थित भारतीय दूतावास ने इस हमले के संबंध में जानकारी दी है कि वे प्रभावित भारतीय नागरिक ों की सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि फुजैराह में हुए हमलों में तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। दूतावास यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है कि सभी घायल भारतीय नागरिक ों को तत्काल और उचित चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सहायता मिल सके। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने भी एक मजबूत बयान जारी करते हुए इन हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है और इन्हें क्षेत्रीय तनाव में एक गंभीर वृद्धि बताया है। मंत्रालय ने इन हमलों को विश्वासघातपूर्ण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के पास इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और वह इसका उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। यह हमला खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही मौजूद क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव को और बढ़ाने की आशंका पैदा करता है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है, और राजनयिक प्रयासों को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व क्षेत्र पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, और यमन में चल रहा संघर्ष भी इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में, संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इस हमले से स्थिति और भी जटिल हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को संदेश देने का एक प्रयास हो सकता है, ताकि वह इजराइल के साथ अपने संबंधों को कम करे। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात ने इस हमले को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है और कहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इस घटना के बाद, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने का आग्रह किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है, खासकर अमेरिका द्वारा ईरान की छह नावों को नष्ट करने के दावे के बाद, जिसे ईरान ने झूठा बताया है। इस पूरे घटनाक्रम से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रियल जोन एक महत्वपूर्ण तेल पारगमन केंद्र है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिक ों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार गंभीर है और वह संयुक्त अरब अमीरात में अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर हुए हमले में तीन भारतीय नागरिकों के घायल होने की सूचना मिली है। यह हमला ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रियल जोन को लक्षित करके किया गया था, जिसमें मिसाइल और ड्रोन का उपयोग किया गया। अमीराती अधिकारियों के अनुसार, वायु रक्षा प्रणालियों ने कई खतरों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया, लेकिन कुछ स्थानों पर जमीनी स्तर पर क्षति होने की भी खबरें हैं। अबू धाबी में स्थित भारतीय दूतावास ने इस हमले के संबंध में जानकारी दी है कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालयों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि फुजैराह में हुए हमलों में तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। दूतावास यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है कि सभी घायल भारतीय नागरिकों को तत्काल और उचित चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सहायता मिल सके। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने भी एक मजबूत बयान जारी करते हुए इन हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है और इन्हें क्षेत्रीय तनाव में एक गंभीर वृद्धि बताया है। मंत्रालय ने इन हमलों को विश्वासघातपूर्ण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के पास इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और वह इसका उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। यह हमला खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही मौजूद क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव को और बढ़ाने की आशंका पैदा करता है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है, और राजनयिक प्रयासों को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व क्षेत्र पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, और यमन में चल रहा संघर्ष भी इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में, संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इस हमले से स्थिति और भी जटिल हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को संदेश देने का एक प्रयास हो सकता है, ताकि वह इजराइल के साथ अपने संबंधों को कम करे। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात ने इस हमले को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है और कहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इस घटना के बाद, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने का आग्रह किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है, खासकर अमेरिका द्वारा ईरान की छह नावों को नष्ट करने के दावे के बाद, जिसे ईरान ने झूठा बताया है। इस पूरे घटनाक्रम से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रियल जोन एक महत्वपूर्ण तेल पारगमन केंद्र है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार गंभीर है और वह संयुक्त अरब अमीरात में अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है





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