संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित न होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, परिसीमन और महिला अधिकारों पर गरमाई सियासत

लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए काला दिन है और यह विधेयक परिसीमन से जुड़ा था, न कि सीधे महिला आरक्षण से। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग की।

नई दिल्ली: भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक, 131वां संशोधन विधेयक, पारित होने में असफल रहा। इस अप्रत्याशित असफलता पर भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। इस घटनाक्रम के बीच, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस अवसर को केंद्र सरकार के लिए एक 'काला दिन' करार दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें ऐसा झटका लगा है, जिसे वे योग्य मानते थे।

शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में, प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल महिला आरक्षण बिल से संबंधित नहीं था, बल्कि यह परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार परिसीमन को इस आधार पर करना चाहती थी, जिससे उसे जातिगत जनगणना के आंकड़ों को देखने की आवश्यकता न पड़े और उसे मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिले। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में विपक्ष का मोदी सरकार का समर्थन करना असंभव था।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को इस बात का प्रमाण बताया कि जब विपक्ष एकजुट होता है, तो मोदी सरकार को कैसे हराया जा सकता है। उन्होंने रेखांकित किया कि देश भर में महिलाओं की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और उनके संघर्ष भी तेज हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं मूर्ख नहीं हैं और वे सब कुछ देखती हैं। अब जनसंपर्क अभियान और मीडिया के शोर-शराबे से काम नहीं चलेगा। यदि सरकार वास्तव में कुछ ठोस करना चाहती है, तो उन्हें 2023 में सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित विधेयक को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि यदि वर्तमान में इसे लागू करने के लिए कुछ छोटे-मोटे संशोधनों की आवश्यकता है, तो सरकार को वे संशोधन करने चाहिए और इसे तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार तत्काल मिलने चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को घुमा-फिराकर और अन्य चीजों से जोड़कर महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले को तुरंत निपटाने की मांग की और कहा कि विपक्ष इस पहल के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका यह बयान संसद में लंबित संवैधानिक संशोधनों और विपक्ष की एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डालता है, साथ ही महिलाओं के अधिकारों के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में गरमागरमी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक बहस होने की उम्मीद है





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