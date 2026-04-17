संसद में महिला आरक्षण बिल पारित: नारी शक्ति को सशक्त भारत की पहचान बताया गया

भारत की संसद ने महिला आरक्षण, संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर देर रात तक चर्चा के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार रात से लागू हो गया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति को सशक्त भारत की पहचान बताया है।

नई दिल्ली: भारत की संसद में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जहाँ देर रात तक महिलाओं के आरक्षण, संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर गहन चर्चा हुई। लोकसभा की कार्यवाही को कई बार बढ़ाया गया, और इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में सांसद देर रात तक सदन में मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सांसदों की सक्रिय भागीदारी और सदन में उनकी प्रभावी उपस्थिति की विशेष रूप से सराहना की। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने शुक्रवार की सुबह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है।' प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'नारी शक्ति' पर एक्स पर यह पोस्ट ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार की रात से ही लागू हो गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के माध्यम से इस बात की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, 'हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं-बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ।।' प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हुई चर्चा के दौरान महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ी गारंटी भी दी। उन्होंने संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को अपनी बात रखते हुए सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी इसका विरोध करेगा, उसे इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस विषय को राजनीति के तराजू से न तोलने की अपील की और कहा कि वे इसका श्रेय विपक्षी दलों को भी देने के लिए तैयार हैं, जिससे इस विधेयक पर आम सहमति बन सके। परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से पहले परिसीमन हुआ था और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सीटों की संख्या में जो भी वृद्धि होगी, वह उसी अनुपात में होगी। इस बीच, महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी, जिसके बाद इस पर मत विभाजन किया जाएगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिससे इस ऐतिहासिक कानून के पारित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' संसद के निचले सदन में पेश किए थे। इन विधेयकों पर गुरुवार देर रात 1 बजकर 20 मिनट तक विस्तृत चर्चा हुई और शुक्रवार सुबह इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। हालाँकि, विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी कम करने की तैयारी में है। विपक्ष ने यह भी तर्क दिया कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता था, जिससे महिलाओं को जल्द प्रतिनिधित्व मिल पाता। इस बीच, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार की रात से ही प्रभावी हो गया है, जैसा कि केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना से स्पष्ट हुआ है। संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर चल रही चर्चा के बावजूद, 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से लागू कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण प्रगति है





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