संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ बजट सत्र: महिला आरक्षण विधेयक पर अटकलें और कई अनूठे पल

हाल ही में संपन्न हुआ संसद का बजट सत्र कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर अंतिम समय में मंजूरी न मिलना, प्रधानमंत्री के जवाब के बिना धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना, और अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जैसे घटनाक्रमों ने इस सत्र को विशेष बनाया। साथ ही, मनोनीत सदस्य का उपसभापति चुना जाना और राष्ट्रगीत का पूर्ण गान बजाया जाना भी संसदीय परंपराओं में नया अध्याय जोड़े गए।

निश्चित काल के लिए स्थगित हुआ बजट सत्र , संसद ीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। इस सत्र के दौरान कई ऐसे पल आए, जिन्होंने न केवल संसद ीय कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला, बल्कि भविष्य के लिए नई मिसालें भी कायम कीं। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को सरकार द्वारा पारित कराने का प्रयास असफल रहा, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने विधेयक के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बिना ही लोकसभा में पारित हो गया। यह एक दुर्लभ संसदीय परिदृश्य था, जिसने कई विश्लेषकों को चौंका दिया। हालांकि, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा का विस्तार से जवाब दिया, जिससे उच्च सदन में संसदीय गरिमा बनी रही। सत्र के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर गहन चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के दौरान, अध्यक्ष बिरला ने स्वयं सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया, जो कि एक अनूठा उदाहरण था। बाद में, लोकसभा ने इस प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया, जिससे अध्यक्ष के पद की गरिमा पुनः स्थापित हुई। राज्यसभा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि तब हासिल हुई जब एक मनोनीत सदस्य, हरिवंश, निर्विरोध उपसभापति चुने गए। हरिवंश, जो पहले भी दो बार इस पद पर आसीन रह चुके हैं, इस बार जनता दल (यू) के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, लेकिन अब एक मनोनीत सदस्य के तौर पर उनका चुना जाना एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह घटनाक्रम संसदीय व्यवस्था में मनोनीत सदस्यों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सत्र के समापन से ठीक पहले, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल धुन बजाने की परंपरा को तोड़ते हुए, इसके पूरे छह अंतरों का पूर्व-रिकॉर्डेड गान बजाया गया। यह कदम राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक गहराई से अभिव्यक्त करने का एक प्रयास था, जिसने सभासदों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। लोकसभा में गुरुवार और शुक्रवार को 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर संयुक्त रूप से चर्चा की गई। इन विधेयकों का उद्देश्य महिला आरक्षण को लागू करने और संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित था। दुर्भाग्यवश, संविधान संशोधन विधेयक पर हुए मतदान में यह अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप, अन्य दो विधेयकों को आगे बढ़ाने का सरकार का प्रयास भी रुक गया। संसद का यह बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था और इसके दो चरण थे। पहला चरण 13 फरवरी तक चला, और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलने वाला था। हालांकि, अंतिम घोषणा में, सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसमें अगली बैठक 16 अप्रैल को होने का संकेत दिया गया था। इस सत्र की कई घटनाएँ संसदीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी, जो भविष्य की कार्यवाही के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करेंगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

संसद बजट सत्र महिला आरक्षण संविधान संशोधन ओम बिरला हरिवंश अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रगीत

United States Latest News, United States Headlines