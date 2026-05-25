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संसद स्थायी समिति ने टेलीकॉम गुणवत्ता एवं नेट न्यूट्रैलिटी पर बारीकी से चर्चा करने का वार्ता जताई

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संसद स्थायी समिति ने टेलीकॉम गुणवत्ता एवं नेट न्यूट्रैलिटी पर बारीकी से चर्चा करने का वार्ता जताई
टेलीकॉम गुणवत्तानेट न्यूट्रैलिटीसंसदीय बैठक
📆25-05-2026 19:10:00
📰rpbreakingnews
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भारत की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति 26 मई को टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता, उपभोक्ता अधिकार और नेट न्यूट्रैलिटी पर ध्यान केंद्रित करेगी। सत्र में राष्ट्रीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकारी (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) के अधिकारियों द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से जवाब लेने का निर्णय लिया गया है।

संसद की स्थायी समिति की बैठक 26 मई को होगी, ताकि भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा लगातार उठाई जा रही शिकायतों पर चर्चा की जा सके। भारत की प्रमुख टेलीकॉम समस्याएँ, जैसे इंटरनेट की धीमी गति, कॉल ड्रॉप और नेटवर्क कवरेज में खामियाँ, नागरिकों को रोज़मर्रा की जिंदगी में परेशान करती रही हैं। इन समस्याओं पर मात-बाप और आम नागरिकों ने लगातार फ़ोकस बनाए रखे हैं, जिससे नीति निर्धारकों को कार्रवाई की ज़रूरत महसूस हुई है। इस पृष्ठभूमि में, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति (जिसे अक्सर SIT के नाम से जाना जाता है) अपने अध्यक्ष और सदस्यद्वारा आयोजित इस ‘अमूल्य’ बैठक में विषयों पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, इस बार समिति का प्राथमिक फोकस ‘ नेट न्यूट्रैलिटी ’ पर भी रहेगा, जो इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म पर समता और निष्पक्षता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने वाली नीति है। इस नियम के आधार पर, टेलीकॉम प्रदाता किसी भी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन सेवा को ‘स्लो‐डाउन्ड’ या ‘अप_स्लो’ नहीं कर सकते। यह सिद्धांत भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सिंगल लाइन में डेटा और इंटरनेट सेवा का सार्वभौम अधिकार बनाये रखने में महत्वपूर्ण है। समिति के दौरान, इतारा और भारत को कस्टम लैब पर इन कवरिंग को प्रदर्शित करने के लिए ट्रांसपोर्ट एन्क्रिप्शन (TLS) को तैयार करने के लिये भी चर्चाएं होंगी। इस बैठक के बाद, टेलीकॉम कंपनियों के लिए नई दामानवीय क्लाउड-आधारित नीति और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कठोर नियम लागू करने की संभावना भी नजर आ रही है। मुख्य उद्दीष्ट नेटवर्कु मैट्रिक्स का सुधार, सस्ती मोबाइल डेटा प्राइसिंग, और ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में बेहतर कवरेज वेलगी है। इसके बावजूद, भारत सरकार ने अपने बनाए हुए कई ‘सेवा गुणवत्ता (QoS)’ स्टैंडर्ड्स को प्रदर्शित करने के लिये एक बार फिर चुना है। इन नियमों का पालन कर रही कंपनियों को बेहतर पुरस्कार दिया जायेगा, जबकि अपूरणीय रूप से विफल रहने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त सूचना प्रवाह कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू हो सकती है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की ‘इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU)’ की 2026 काउंसिल मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तावित ‘2030 में ITU प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ़्रेंस की मेजबानी’ का दस्तावेज़ बहुत व्याख्यात्मक रूप से स्वीकार किया गया। इस कदम से भारतीय टेलीकॉम नीतियों का वैश्विक मंच पर मान बढ़ेगा और अनेकों अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आश्वस्त करेगा। परिवारों और व्यवसायों के लिए बिलकुल 'कनेक्टिविटी' का यह स्तम्भ आधुनिक भारत शासन की तस्वीर पेश करता है। संक्षेपतः, संसद की इस बैठक से टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नई दिशा चुकी जाएगी, ताकि उपभोक्ता अधिकार ों की रक्षा और नेटवर्क गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दी जा सके। यह भारत के लिए डिजिटल संयंत्र को अधिक सम्मिलित, सुरक्षित, और ‘समान योग्य’ बनाने के लिए एक उम्मीद का संकेत है.

संसद की स्थायी समिति की बैठक 26 मई को होगी, ताकि भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा लगातार उठाई जा रही शिकायतों पर चर्चा की जा सके। भारत की प्रमुख टेलीकॉम समस्याएँ, जैसे इंटरनेट की धीमी गति, कॉल ड्रॉप और नेटवर्क कवरेज में खामियाँ, नागरिकों को रोज़मर्रा की जिंदगी में परेशान करती रही हैं। इन समस्याओं पर मात-बाप और आम नागरिकों ने लगातार फ़ोकस बनाए रखे हैं, जिससे नीति निर्धारकों को कार्रवाई की ज़रूरत महसूस हुई है। इस पृष्ठभूमि में, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति (जिसे अक्सर SIT के नाम से जाना जाता है) अपने अध्यक्ष और सदस्यद्वारा आयोजित इस ‘अमूल्य’ बैठक में विषयों पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, इस बार समिति का प्राथमिक फोकस ‘नेट न्यूट्रैलिटी’ पर भी रहेगा, जो इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म पर समता और निष्पक्षता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने वाली नीति है। इस नियम के आधार पर, टेलीकॉम प्रदाता किसी भी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन सेवा को ‘स्लो‐डाउन्ड’ या ‘अप_स्लो’ नहीं कर सकते। यह सिद्धांत भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सिंगल लाइन में डेटा और इंटरनेट सेवा का सार्वभौम अधिकार बनाये रखने में महत्वपूर्ण है। समिति के दौरान, इतारा और भारत को कस्टम लैब पर इन कवरिंग को प्रदर्शित करने के लिए ट्रांसपोर्ट एन्क्रिप्शन (TLS) को तैयार करने के लिये भी चर्चाएं होंगी। इस बैठक के बाद, टेलीकॉम कंपनियों के लिए नई दामानवीय क्लाउड-आधारित नीति और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कठोर नियम लागू करने की संभावना भी नजर आ रही है। मुख्य उद्दीष्ट नेटवर्कु मैट्रिक्स का सुधार, सस्ती मोबाइल डेटा प्राइसिंग, और ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में बेहतर कवरेज वेलगी है। इसके बावजूद, भारत सरकार ने अपने बनाए हुए कई ‘सेवा गुणवत्ता (QoS)’ स्टैंडर्ड्स को प्रदर्शित करने के लिये एक बार फिर चुना है। इन नियमों का पालन कर रही कंपनियों को बेहतर पुरस्कार दिया जायेगा, जबकि अपूरणीय रूप से विफल रहने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त सूचना प्रवाह कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू हो सकती है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की ‘इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU)’ की 2026 काउंसिल मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तावित ‘2030 में ITU प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ़्रेंस की मेजबानी’ का दस्तावेज़ बहुत व्याख्यात्मक रूप से स्वीकार किया गया। इस कदम से भारतीय टेलीकॉम नीतियों का वैश्विक मंच पर मान बढ़ेगा और अनेकों अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आश्वस्त करेगा। परिवारों और व्यवसायों के लिए बिलकुल 'कनेक्टिविटी' का यह स्तम्भ आधुनिक भारत शासन की तस्वीर पेश करता है। संक्षेपतः, संसद की इस बैठक से टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नई दिशा चुकी जाएगी, ताकि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और नेटवर्क गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दी जा सके। यह भारत के लिए डिजिटल संयंत्र को अधिक सम्मिलित, सुरक्षित, और ‘समान योग्य’ बनाने के लिए एक उम्मीद का संकेत है

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टेलीकॉम गुणवत्ता नेट न्यूट्रैलिटी संसदीय बैठक उपभोक्ता अधिकार TRAI

 

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