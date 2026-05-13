संसाधनों के संरक्षण हेतु राज्यों की बड़ी पहल: पीएम मोदी की अपील पर बदले प्रशासनिक तौर-तरीके

प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों ने मंत्रियों के काफिले कम करने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों और संपूर्ण शासन तंत्र से संसाधनों के संयमित और विवेकपूर्ण उपयोग की एक विशेष अपील की थी। इस आह्वान का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक बचत करना है, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना भी है। इस दूरदर्शी सोच का सकारात्मक प्रभाव अब पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जहां विभिन्न राज्य सरकारों ने इसे एक प्रशासनिक सुधार और जन आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों ने इस दिशा में अत्यंत ठोस और त्वरित कदम उठाए हैं। इन राज्यों ने न केवल उच्च प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए हैं, बल्कि आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके। यह पहल भारत के सतत विकास के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी विस्तारित कैबिनेट बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपने वाहन काफिले में भारी कटौती करनी होगी। उन्होंने आह्वान किया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कार पूलिंग या साइकिल जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, सरकारी कार्यालयों, सचिवालय और निदेशालयों में एयरकंडीशनर के तापमान को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने और लिफ्ट के अनावश्यक उपयोग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले निजी और सरकारी संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में भी इसी तरह का अनुशासन देखा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने अपने अतिरिक्त वाहन सरकारी विभागों को लौटा दिए हैं, जिससे ईंधन की भारी बचत होगी। उत्तराखंड सरकार ने भी सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे की घोषणा की है और मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या को आधा कर दिया है। बिहार में भी इस मुहिम को काफी गंभीरता से लिया गया है और इसे जीवनशैली के बदलाव से जोड़ा गया है। बिहार के नेतृत्व ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर एक मिसाल पेश की है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। सबसे प्रेरणादायक उदाहरण औरंगाबाद से सामने आया, जहां जिला जज राजीव रंजन कुमार और परिवार न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार अपने कर्मचारियों के साथ साइकिल से न्यायालय पहुंचे। यह प्रतीकात्मक कदम यह दर्शाता है कि यह मुहिम केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि शासन के उच्चतम स्तर पर जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। वहीं दिल्ली में लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने अपने अधिकारियों के विदेश दौरों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है और वाहनों के उपयोग को सीमित किया है। औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो गुरुग्राम का आईटी हब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हाईटेक इंडिया के अनुसार, लगभग ढाई हजार आईटी कंपनियां एक जून से पूर्ण रूप से वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करना शुरू करेंगी, जिससे शहरों में यातायात का दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी। इस व्यापक अभियान का उद्देश्य केवल वाहनों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि समाज में एक नई संस्कृति विकसित करना है। राज्य सरकारें अब सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और पीएनजी आधारित प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। वर्षा जल संरक्षण को एक जनांदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भविष्य के जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके साथ ही खाद्य तेल की खपत कम करने और सोने के अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने जैसे निर्देश यह संकेत देते हैं कि सरकार अब समग्र अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों पर एक साथ ध्यान दे रही है। जब शासन के शीर्ष स्तर पर बैठे मुख्यमंत्री और न्यायाधीश साइकिल चलाते हैं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, तो इसका आम नागरिक पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह सामूहिक प्रयास भारत को एक टिकाऊ, हरित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन बना रहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों और संपूर्ण शासन तंत्र से संसाधनों के संयमित और विवेकपूर्ण उपयोग की एक विशेष अपील की थी। इस आह्वान का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक बचत करना है, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना भी है। इस दूरदर्शी सोच का सकारात्मक प्रभाव अब पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जहां विभिन्न राज्य सरकारों ने इसे एक प्रशासनिक सुधार और जन आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों ने इस दिशा में अत्यंत ठोस और त्वरित कदम उठाए हैं। इन राज्यों ने न केवल उच्च प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए हैं, बल्कि आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके। यह पहल भारत के सतत विकास के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी विस्तारित कैबिनेट बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपने वाहन काफिले में भारी कटौती करनी होगी। उन्होंने आह्वान किया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कार पूलिंग या साइकिल जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, सरकारी कार्यालयों, सचिवालय और निदेशालयों में एयरकंडीशनर के तापमान को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने और लिफ्ट के अनावश्यक उपयोग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले निजी और सरकारी संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में भी इसी तरह का अनुशासन देखा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने अपने अतिरिक्त वाहन सरकारी विभागों को लौटा दिए हैं, जिससे ईंधन की भारी बचत होगी। उत्तराखंड सरकार ने भी सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे की घोषणा की है और मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या को आधा कर दिया है। बिहार में भी इस मुहिम को काफी गंभीरता से लिया गया है और इसे जीवनशैली के बदलाव से जोड़ा गया है। बिहार के नेतृत्व ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर एक मिसाल पेश की है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। सबसे प्रेरणादायक उदाहरण औरंगाबाद से सामने आया, जहां जिला जज राजीव रंजन कुमार और परिवार न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार अपने कर्मचारियों के साथ साइकिल से न्यायालय पहुंचे। यह प्रतीकात्मक कदम यह दर्शाता है कि यह मुहिम केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि शासन के उच्चतम स्तर पर जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। वहीं दिल्ली में लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने अपने अधिकारियों के विदेश दौरों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है और वाहनों के उपयोग को सीमित किया है। औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो गुरुग्राम का आईटी हब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हाईटेक इंडिया के अनुसार, लगभग ढाई हजार आईटी कंपनियां एक जून से पूर्ण रूप से वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करना शुरू करेंगी, जिससे शहरों में यातायात का दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी। इस व्यापक अभियान का उद्देश्य केवल वाहनों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि समाज में एक नई संस्कृति विकसित करना है। राज्य सरकारें अब सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और पीएनजी आधारित प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। वर्षा जल संरक्षण को एक जनांदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भविष्य के जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके साथ ही खाद्य तेल की खपत कम करने और सोने के अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने जैसे निर्देश यह संकेत देते हैं कि सरकार अब समग्र अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों पर एक साथ ध्यान दे रही है। जब शासन के शीर्ष स्तर पर बैठे मुख्यमंत्री और न्यायाधीश साइकिल चलाते हैं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, तो इसका आम नागरिक पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह सामूहिक प्रयास भारत को एक टिकाऊ, हरित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन बना रहे
संसाधन संरक्षण वर्क फ्रॉम होम पर्यावरण सुरक्षा सरकारी किफायत सार्वजनिक परिवहन