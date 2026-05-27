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सगनेहड़ पंचायत में उपप्रधान की मौलिक टॉस के बाद चुनाव, प्रधान अनीता कसनेहड़ की बड़ी जीत

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सगनेहड़ पंचायत में उपप्रधान की मौलिक टॉस के बाद चुनाव, प्रधान अनीता कसनेहड़ की बड़ी जीत
सगनेहड़ पंचायतहिमाचल पंचायत चुनावउपप्रधान चुनाव
📆27-05-2026 11:46:00
📰Dainik Jagran
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हिमाचल के मंडी जिले की सगनेहड़ पंचायत में उपप्रधान चुनाव वोटों की बराबरी के बाद टॉस से फैसला हुआ। कुश राठौर और दीपचंद दोनों 490-490 वोटों पर स्थिर रहे। दीपचंद टॉस में जीत के बाद विकल हुए। प्रधान पद पर कांग्रेस सहयोगी अनीता कसनेहड़ ने 564 वोट प्राप्त कर 304 मतों से जीत दर्ज की। पिछले भी इंद्र सिंह धीमान के पति हैं। समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चौंतड़ा विकास खंड की सगनेहड़ पंचायत में उपप्रधान पद का चुनाव वोटों की बराबरी के कारण आधी रात को टॉस पर फैसला हुआ। पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना के दौरान उपप्रधान के लिए दो प्रत्याशी कुश राठौर और दीपचंद 490-490 वोटों पर एक दूसरे के बराबर थे। नियमों के अनुसार टॉस का उपयोग करते हुए दीपचंद विजयी रहे। इससे पहले, प्रधान पद पर कांग्रेस समर्थी अनीता कसनेहड़ ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 564 वोट प्राप्त किए जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनीता को केवल 260 वोट मिले। अनीता कुमारी को 304 मतों का भारी मार्जिन मिला। अन्य उम्मीदवारों के पास रतो के 209, सरिता के 205, प्रियंका के 173 और सरोज के 149 वोट थे। अनीता कुमारी पहले भी 2010 से 2015 तक इस पद पर काम कर चुकी हैं। उनके पति इंद्र सिंह धीमान जोगेंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यaksa हैं। विजय के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पूरी घटना लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखी जा रही है, जहां हार-जीत के विविध रंग देखे जा रहे हैं। सगनेहड़ पंचायत की तुलना में अन्य पंचायतों में भी मह महंगा चुनाव हुआ है, कई स्थानों पर पति-पत्नी ने हारा है। हिमाचल पंचायत चुनाव अपनी तरह की कई रचनाओं के लिए जाना जा रहा है.

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सगनेहड़ पंचायत हिमाचल पंचायत चुनाव उपप्रधान चुनाव टॉस अनीता कसनेहड़

 

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