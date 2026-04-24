सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन: बेटे अर्जुन ने दी शुभकामनाएं, क्रिकेट जगत में उत्साह

आज क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक, सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने उन्हें विशेष रूप से शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है।

नई दिल्ली: क्रिकेट प्रेमियों के लिए 24 अप्रैल का दिन एक विशेष महत्व रखता है। यह दिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। 1973 में इसी दिन जन्मे सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के इतिहास में एक अद्वितीय नाम हैं, जिन्हें सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट खेल ना शुरू कर दिया था और जल्द ही अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। सचिन तेंदुलकर ने न केवल अपने देश के लिए कई रिकॉर्ड बनाए, बल्कि उन्होंने क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका समर्पण, अनुशासन और खेल के प्रति जुनून उन्हें एक आदर्श बनाता है। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर शानदार रहा है। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में कई महत्वपूर्ण पारियां खेल ी हैं, जिन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली, तकनीक और शांत स्वभाव ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसकों का दिल जीत लिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर जो सम्मान और पहचान हासिल की है, वह अद्वितीय है। इस खास अवसर पर, उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सदस्य अर्जुन तेंदुलकर ने एक विशेष वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अर्जुन, जो वर्तमान में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का हिस्सा हैं, वीडियो में हाथ में पेस्ट्री केक लिए हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि वह केक नहीं खा रहे हैं क्योंकि वह चीनी का सेवन कम करते हैं और जल्द ही अपने पिता से मिलेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस वीडियो को साझा करते हुए सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और अर्जुन के माध्यम से उन्हें केक भेजा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। अर्जुन तेंदुलकर का यह प्यारा इशारा उनके पिता के प्रति उनके प्यार और सम्मान को दर्शाता है। हालांकि अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक आईपीएल 2024 में खेल ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वह टीम के साथ जुड़े हुए हैं और अभ्यास कर रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस से ट्रेड होकर लखनऊ सुपर जायंट्स में आए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 7 मैच खेल े हैं, जिसमें से उन्होंने केवल 2 मैच जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है। अर्जुन की पत्नी, बहन और मां अंजलि तेंदुलकर को लखनऊ के मैचों में स्टेडियम में देखा गया है, जो टीम को समर्थन देने के लिए उपस्थित थीं। 26 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर ने 21 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया था और वर्तमान में गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेल ते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 52 विकेट और 685 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा था। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 26 और टी20 क्रिकेट में 35 विकेट लिए हैं। अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने और क्रिकेट में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में एक सफल क्रिकेट र साबित होंगे। सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन न केवल उनके प्रशंसकों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्सव का अवसर है.

नई दिल्ली: क्रिकेट प्रेमियों के लिए 24 अप्रैल का दिन एक विशेष महत्व रखता है। यह दिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। 1973 में इसी दिन जन्मे सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के इतिहास में एक अद्वितीय नाम हैं, जिन्हें सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और जल्द ही अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। सचिन तेंदुलकर ने न केवल अपने देश के लिए कई रिकॉर्ड बनाए, बल्कि उन्होंने क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका समर्पण, अनुशासन और खेल के प्रति जुनून उन्हें एक आदर्श बनाता है। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर शानदार रहा है। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं, जिन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली, तकनीक और शांत स्वभाव ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसकों का दिल जीत लिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर जो सम्मान और पहचान हासिल की है, वह अद्वितीय है। इस खास अवसर पर, उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सदस्य अर्जुन तेंदुलकर ने एक विशेष वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अर्जुन, जो वर्तमान में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का हिस्सा हैं, वीडियो में हाथ में पेस्ट्री केक लिए हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि वह केक नहीं खा रहे हैं क्योंकि वह चीनी का सेवन कम करते हैं और जल्द ही अपने पिता से मिलेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस वीडियो को साझा करते हुए सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और अर्जुन के माध्यम से उन्हें केक भेजा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। अर्जुन तेंदुलकर का यह प्यारा इशारा उनके पिता के प्रति उनके प्यार और सम्मान को दर्शाता है। हालांकि अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक आईपीएल 2024 में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वह टीम के साथ जुड़े हुए हैं और अभ्यास कर रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस से ट्रेड होकर लखनऊ सुपर जायंट्स में आए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने केवल 2 मैच जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है। अर्जुन की पत्नी, बहन और मां अंजलि तेंदुलकर को लखनऊ के मैचों में स्टेडियम में देखा गया है, जो टीम को समर्थन देने के लिए उपस्थित थीं। 26 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर ने 21 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया था और वर्तमान में गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 52 विकेट और 685 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा था। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 26 और टी20 क्रिकेट में 35 विकेट लिए हैं। अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने और क्रिकेट में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में एक सफल क्रिकेटर साबित होंगे। सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन न केवल उनके प्रशंसकों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्सव का अवसर है





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