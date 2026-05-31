सचिन तेंदुलकर ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की, कहा खास खिलाड़ी

भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बेहद ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने वैभव की तकनीक, रिस्ट वर्क और गेंद समझने की क्षमता का सरATIONS किया।

भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वैभव में कुछ ऐसा है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने 776 रन बनाए और 237.

31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने 72 छक्के लगाए और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मुंबई में आयोजित क्रिकइन्फो ऑनर्स कार्यक्रम में सचिन ने वैभव की बल्लेबाजी को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "हर कोई वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा है और मैंने उसकी बल्लेबाजी देखी। वह शानदार थी। मेरा मानना है कि वह सचमुच बहुत खास खिलाड़ी है।" सचिन ने कहा कि सिर्फ बड़े शॉट लगाने की क्षमता ही नहीं, बल्कि वैभव का रिस्ट वर्क भी उन्हें बेहद प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, "सिर्फ गेंद को मारने की क्षमता ही नहीं, बल्कि उसका रिस्ट वर्क भी मुझे बहुत आकर्षित करता है। मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने के लिए रिस्ट वर्क का अच्छा होना जरूरी है।" सचिन ने कहा कि वैभव अंधाधुंध बल्लेबाजी नहीं करते, बल्कि गेंद की लाइन और लेंथ को दूसरों से पहले पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, "वह गेंद को सिर्फ ताकत से नहीं मार रहा है। वह बाकी खिलाड़ियों से पहले गेंद की लाइन और लेंथ समझ लेता है और इसलिए आसानी से छक्के लगाने में सफल होता है।" पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने युवा खिलाड़ी को सलाह देते हुए कहा कि उसे अपने स्वाभाविक खेल को नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं उसे यही कहूंगा कि वह जैसा है, वैसा ही बना रहे। टेस्ट क्रिकेट में उम्र और अनुभव के साथ वह चुनौतियों से निपटना सीख जाएगा। सबसे जरूरी है समाधान खोजने वाली सोच रखना।" सचिन ने आगे कहा, "समस्याएं हमेशा रहेंगी। करियर की आखिरी गेंद तक रहेंगी। हर गेंदबाज हर गेंद पर सवाल पूछता है, लेकिन आपको उसका जवाब ढूंढना होता है। वैभव काफी आत्मविश्वासी खिलाड़ी लगता है और उसे पता है कि वह क्या करना चाहता है। मैं उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा।" सचिन ने उम्मीद जताई कि भविष्य में वैभव भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे। हालांकि उन्होंने प्रशंसकों और विशेषज्ञों से युवा खिलाड़ी पर ज्यादा दबाव नहीं बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, "सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई उसे किसी न किसी समय टेस्ट क्रिकेट खेलते देखना चाहेगा। लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को प्रोत्साहन और समर्थन की जरूरत होती है। अगर वह अच्छा कर रहा है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए और लगातार उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उसे इस टीम में चुना जाए या उस टीम में। यह फैसला चयनकर्ताओं पर छोड़ देना चाहिए।" यह पहली बार नहीं है जब सचिन ने वैभव की तारीफ की हो। इससे पहले भी उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में खेली गई 97 रन की विस्फोटक पारी के बाद उनकी बल्लेबाजी की सराहना की थी। सचिन ने तब सोशल मीडिया पर लिखा था, "वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग शानदार है। इससे भी ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि वह पैरों की ओर आने वाली गेंदों के लिए जिस तरह जगह बनाते हैं, उससे उन्हें अपने शॉट खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। वह पारी वास्तव में शानदार थी।





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सचिन तेंदुलकर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट रिस्ट वर्क

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MP के राजगढ़ में ढ़ाई घंटे में 15 किमी तक 4 शराब दुकानें लूटी, लाखों का माल गायब | Four Liquor Shops Looted Near Highway In 2 Hours Mp NewsLiquor shops looted: एमपी के राजगढ़ में हाइवे के पास बदमाशों ने ढ़ाई घंटे में 15 किमी में 4 शराब दुकानों से 3 लाख से ज्यादा माल गायब किया।

Read more »

मीन मासिक राशिफल जून 2026: शुक्र-गुरु की चाल से शुरू होगा आपका गोल्डन टाइम, पढ़ें क्या कहते हैं आपके सितारे - pisces monthly horoscope june 2026 prediction for meen masik rashifalज्ञान और आत्मविश्वास के दम पर लगातार आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। 15 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में रहकर कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग को मजबूत करेंगे।

Read more »

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के सारे रिकॉर्ड्स: बाउंसर पर 300+ का स्ट्राइक रेट, पावरप्ले में सबसे ज्यादा रनआईपीएल 2026 वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। महज 15 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज ने 16 मैचों में 776 रन, 72 छक्के और

Read more »

सुकन्या समृद्धि योजना: बेटी की हायर एजुकेशन और शादी के लिए 50 लाख से ज्यादा का फंड तैयार करेंसुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। 15 साल तक नियमित निवेश कर बेटी के लिए बड़ा फंड बनाया जा सकता है।

Read more »

लखनऊ को मिला नया डीएमओ, उत्तर प्रदेश में 15 अधिकारियों का तबादला - pawan kumar singh new lucknow dmo 15 up officers transferredशासन ने 15 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों डीएमओ का तबादला किया है। पवन कुमार सिंह को लखनऊ का नया डीएमओ नियुक्त किया गया है।

Read more »

अमिताभ के बाद तेंदुलकर ने वैभव की तारीफ की: बोले- इस लड़के में कुछ खास, टेस्ट के लिए जल्दबाजी न करें; नेचुरल गेम खेलने देंMumbai: Cricket legend Sachin Tendulkar lauds 15-year-old Vaibhav Suryavanshi for IPL 2026 performance. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »