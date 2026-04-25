सट्टा मटका: एक पुराने जुए की दिलचस्प कहानी और इसके कानूनी पहलू

सट्टा मटका एक पुराने जुए की कहानी है, जो कपास के दामों पर सट्टा लगाने से शुरू हुई और बाद में नंबर गेम में बदल गई. यह खेल मुंबई में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था और आज भी कुछ जगहों पर छुपकर खेला जाता है. हालांकि, भारत में जुआ कानूनन गलत है और सट्टा मटका भी गैरकानूनी माना जाता है.

मटका यानी घड़ा, जिसमें आमतौर पर पानी भरा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सट्टेबाजी को 'मटका' क्यों कहा जाता है? सट्टा मटका एक ऐसा नाम है, जिसे आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह आखिर क्या है और कैसे शुरू हुआ.

आसान भाषा में समझें तो सट्टा मटका एक प्रकार का जुआ या लॉटरी सिस्टम है, जिसमें लोग नंबर पर पैसे लगाते हैं और सही नंबर आने पर पैसा जीतते हैं. इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है. पुराने समय में इस जुए में नंबरों की पर्चियां एक मिट्टी के घड़े, यानी मटके में डाली जाती थीं और वहीं से एक पर्ची निकालकर विजेता तय किया जाता था.

इसी प्रक्रिया की वजह से इस सट्टेबाजी का नाम ही मटका पड़ गया, जो आज तक चला आ रहा है. सट्टा मटका की शुरुआत भारत में 1950 के दशक में हुई थी, यानी आजादी के कुछ समय बाद. उस समय इसे 'अंकड़ा जुआ' भी कहा जाता था. शुरुआत में यह खेल आज जैसा नहीं था, बल्कि इसका तरीका बिल्कुल अलग था.

पहले लोग कॉटन के दामों पर सट्टा लगाते थे. ये दाम न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से बॉन्बे कॉटन एक्सचेंज तक भेजे जाते थे. लोग इन दामों के खुलने और बंद होने के आंकड़ों पर दांव लगाते थे. यानी अगर किसी ने सही अनुमान लगाया, तो वह पैसे जीत जाता था.

लेकिन साल 1961 में न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने यह सिस्टम बंद कर दिया. इसके बाद सट्टा चलाने वाले लोगों ने नया तरीका निकाला, जिससे यह खेल जारी रह सके. यहीं से मटका का असली रूप शुरू हुआ. मटका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक मिट्टी का घड़ा (मटका) इस्तेमाल किया जाता था.

इस खेल में 0 से 9 तक के नंबर कागज की पर्चियों पर लिखे जाते थे और उन्हें उस मटके में डाल दिया जाता था. फिर एक व्यक्ति उस मटके से एक पर्ची निकालता था और जो नंबर निकलता था, वह विजेता नंबर माना जाता था. समय के साथ यह तरीका भी बदल गया. अब मटका में ताश के पत्तों या अलग-अलग नंबरों के जरिए रिजल्ट निकाला जाता है.

लोग पहले से ही कुछ नंबर चुनकर उन पर पैसे लगाते हैं. अगर उनका नंबर सही निकलता है, तो उन्हें बड़ा इनाम मिलता है. जो व्यक्ति इस खेल में ज्यादा पैसा जीतता है या लंबे समय तक जीतता रहता है, उसे मटका किंग कहा जाता है. मुंबई में कई ऐसे नाम रहे हैं, जो इस खेल की वजह से काफी मशहूर हुए.

मटका का सबसे ज्यादा प्रभाव मुंबई में देखा गया. जब वहां कपड़ा मिलें तेजी से बढ़ रही थीं, तब वहां काम करने वाले मजदूर इस खेल में शामिल होने लगे. धीरे-धीरे यह खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि मिलों के आसपास सट्टा लगाने की दुकानें खुलने लगीं. 1980 और 1990 के दशक में सट्टा मटका अपने चरम पर था. उस समय बहुत से लोग इसमें पैसा लगाते थे और कई लोग इससे बड़ी कमाई भी करते थे.

लेकिन इसके साथ ही इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा हार जाते थे. भारत में जुआ खेलना कानूनन गलत है. इसके लिए 1867 में पब्लिक गैंबलिंग एक्ट लागू किया गया था, जो आज भी कई जगह लागू है. यानी सट्टा मटका खेलना या चलाना दोनों ही गैरकानूनी माने जाते हैं.

आज के समय में सट्टा मटका पहले जैसा खुलकर नहीं चलता, लेकिन कुछ जगहों पर यह अब भी छुपकर खेला जाता है, खासकर ऑनलाइन तरीके से. इसके कारण कई लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. कुल मिलाकर, सट्टा मटका एक पुराना जुआ है, जिसकी शुरुआत कपास के दामों पर सट्टा लगाने से हुई थी और बाद में यह नंबर गेम में बदल गया.

यह खेल कई लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान का कारण भी बना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे एक तेजी से पैसा कमाने का तरीका मानते हैं. सरकार और कानून के अनुसार, यह गैरकानूनी है और इससे जुड़े सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सट्टा मटका जुआ मुंबई कानूनी पहलू कपास के दाम

United States Latest News, United States Headlines