सतना में डिजिटल क्रांति: एक साल में 59 हजार करोड़ का यूपीआई लेनदेन

सतना जिले में डिजिटल भुगतान ने नकद लेनदेन को पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल यूपीआई से 59,452 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिसमें 13 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन शामिल हैं।

सतना जिले में डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार, जिले में यूपीआई के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 13 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसकी कुल राशि 59,452 करोड़ रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि अब नकद लेनदेन की तुलना में डिजिटल भुगतान अधिक प्रचलित हो गया है। खासकर भीम-यूपीआई ने सबसे अधिक विश्वास अर्जित किया है, जिससे छोटे-छोटे भुगतान से लेकर बड़े व्यापारिक लेनदेन तक संभव हो पाए हैं। यूपीआई के बाद आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) दूसरा सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है, जिससे 21,534 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। वहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लगभग 726 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया। भारत क्यूआर और भीम आधार जैसे अन्य माध्यमों से भी क्रमशः 2,045 लाख और 1,212 लाख रुपये का लेनदेन हुआ। यह स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन यूपीआई सबसे सशक्त और सुविधाजनक साबित हो रहा है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता बढ़ी है। स्मार्टफोन की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के चलते लोग तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। बैंकिंग अधिकारियों के अनुसार, यूपीआई की सरलता और तत्काल भुगतान सुविधा ने नकद लेनदेन पर निर्भरता कम कर दी है। ब्लॉकवार आंकड़ों में रामपुर बाघेलान सबसे आगे है, जहां अकेले यूपीआई से 41,55,201 लाख रुपये का कारोबार हुआ, जबकि सोहावल, मझगवां, नागौद और उचेहरा में भी क्रमशः 12,29,749 लाख, 3,25,148 लाख, 1,72,232 लाख और 66,826 लाख रुपये का लेनदेन दर्ज किया गया। यह आंकड़े डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता और इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं.

सतना जिले में डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार, जिले में यूपीआई के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 13 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसकी कुल राशि 59,452 करोड़ रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि अब नकद लेनदेन की तुलना में डिजिटल भुगतान अधिक प्रचलित हो गया है। खासकर भीम-यूपीआई ने सबसे अधिक विश्वास अर्जित किया है, जिससे छोटे-छोटे भुगतान से लेकर बड़े व्यापारिक लेनदेन तक संभव हो पाए हैं। यूपीआई के बाद आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) दूसरा सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है, जिससे 21,534 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। वहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लगभग 726 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया। भारत क्यूआर और भीम आधार जैसे अन्य माध्यमों से भी क्रमशः 2,045 लाख और 1,212 लाख रुपये का लेनदेन हुआ। यह स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन यूपीआई सबसे सशक्त और सुविधाजनक साबित हो रहा है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता बढ़ी है। स्मार्टफोन की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के चलते लोग तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। बैंकिंग अधिकारियों के अनुसार, यूपीआई की सरलता और तत्काल भुगतान सुविधा ने नकद लेनदेन पर निर्भरता कम कर दी है। ब्लॉकवार आंकड़ों में रामपुर बाघेलान सबसे आगे है, जहां अकेले यूपीआई से 41,55,201 लाख रुपये का कारोबार हुआ, जबकि सोहावल, मझगवां, नागौद और उचेहरा में भी क्रमशः 12,29,749 लाख, 3,25,148 लाख, 1,72,232 लाख और 66,826 लाख रुपये का लेनदेन दर्ज किया गया। यह आंकड़े डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता और इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं





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