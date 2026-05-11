सतना: व्यक्ति अपनी तेरहवीं का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, समाज के प्रति गहरा विरोध

सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में रहने वाले रामलोटन कुशवाहा ने अपनी तेरहवीं और बरसी के लिए शोक संदेश जैसे निमंत्रण कार्ड छपवाए हैं और 13 मई को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रिश्तेदारों और ग्रामीणों को न्योता देना भी शुरू कर दिया है। उनके इस नेक फैसले का समर्थन करने के बजाय, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तंज कसते हुए कहा गया कि 'रामलोटन मृत्यु के बाद होने वाले खर्चों से बचने के लिए देहदान का नाटक कर रहे हैं।' लोगों की इसी ओछी सोच का जवाब देने के लिए उन्होंने जीते-जी अपनी तेरहवीं करने का फैसला किया, ताकि वे दिखा सकें कि वे खर्च से डरते नहीं हैं।PM मोदी भी कर चुके हैं तारीफरामलोटन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे औषधीय पौधों और स्वदेशी फसलों के संरक्षण के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात हैं। उनके इस सराहनीय कार्य की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी की थी। साल 2024 में उन्हें भोपाल में राज्य जैव विविधता सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।सामाजिक विरोध का अनोखा तरीकाइस आयोजन के जरिए रामलोटन समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि देहदान जैसे महान फैसले को स्वार्थ से जोड़कर देखना गलत है।

सतना: आमतौर पर मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार तेरहवीं और बरसी का नाम सुनते ही मन में शोक की लहर दौड़ जाती है, लेकिन सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी ही तेरहवीं का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। अत्रबेदिया गांव के रहने वाले रामलोटन कुशवाहा ने अपनी तेरहवीं और बरसी के लिए शोक संदेश जैसे निमंत्रण कार्ड छपवाए हैं और 13 मई को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रिश्तेदारों और ग्रामीणों को न्योता देना भी शुरू कर दिया है।तानों ने मजबूर किया यह कदम उठाने पररामलोटन का यह फैसला कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक गहरा विरोध है। दरअसल, रामलोटन ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी देह सतना के सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान करने का संकल्प लिया है। उनके इस नेक फैसले का समर्थन करने के बजाय, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तंज कसते हुए कहा गया कि 'रामलोटन मृत्यु के बाद होने वाले खर्चों से बचने के लिए देहदान का नाटक कर रहे हैं।' लोगों की इसी ओछी सोच का जवाब देने के लिए उन्होंने जीते-जी अपनी तेरहवीं करने का फैसला किया, ताकि वे दिखा सकें कि वे खर्च से डरते नहीं हैं।PM मोदी भी कर चुके हैं तारीफरामलोटन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे औषधीय पौधों और स्वदेशी फसलों के संरक्षण के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात हैं। उनके इस सराहनीय कार्य की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी की थी। साल 2024 में उन्हें भोपाल में राज्य जैव विविधता सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।सामाजिक विरोध का अनोखा तरीकाइस आयोजन के जरिए रामलोटन समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि देहदान जैसे महान फैसले को स्वार्थ से जोड़कर देखना गलत है। गांव और आसपास के इलाकों में इस खबर ने सनसनी फैला दी है। कोई इसे निजी विरोध बता रहा है, तो कोई इसे देखकर हैरान है.

सतना: आमतौर पर मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार तेरहवीं और बरसी का नाम सुनते ही मन में शोक की लहर दौड़ जाती है, लेकिन सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी ही तेरहवीं का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। अत्रबेदिया गांव के रहने वाले रामलोटन कुशवाहा ने अपनी तेरहवीं और बरसी के लिए शोक संदेश जैसे निमंत्रण कार्ड छपवाए हैं और 13 मई को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रिश्तेदारों और ग्रामीणों को न्योता देना भी शुरू कर दिया है।तानों ने मजबूर किया यह कदम उठाने पररामलोटन का यह फैसला कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक गहरा विरोध है। दरअसल, रामलोटन ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी देह सतना के सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान करने का संकल्प लिया है। उनके इस नेक फैसले का समर्थन करने के बजाय, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तंज कसते हुए कहा गया कि 'रामलोटन मृत्यु के बाद होने वाले खर्चों से बचने के लिए देहदान का नाटक कर रहे हैं।' लोगों की इसी ओछी सोच का जवाब देने के लिए उन्होंने जीते-जी अपनी तेरहवीं करने का फैसला किया, ताकि वे दिखा सकें कि वे खर्च से डरते नहीं हैं।PM मोदी भी कर चुके हैं तारीफरामलोटन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे औषधीय पौधों और स्वदेशी फसलों के संरक्षण के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात हैं। उनके इस सराहनीय कार्य की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी की थी। साल 2024 में उन्हें भोपाल में राज्य जैव विविधता सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।सामाजिक विरोध का अनोखा तरीकाइस आयोजन के जरिए रामलोटन समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि देहदान जैसे महान फैसले को स्वार्थ से जोड़कर देखना गलत है। गांव और आसपास के इलाकों में इस खबर ने सनसनी फैला दी है। कोई इसे निजी विरोध बता रहा है, तो कोई इसे देखकर हैरान है





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