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सतना जिले में बस दुर्घटना, 20 लोग घायल

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सतना जिले में बस दुर्घटना, 20 लोग घायल
सतना जिलेबस दुर्घटना20 लोग घायल
📆05-06-2026 07:38:00
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सतना जिले में एक बस दुर्घटना हुई है, जिसमें 20 लोग घायल हुए हैं। बस का टायर फट गया था, जिससे वो अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को नजदीकी कोठी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सतना जिले में एक दर्दनाक बस दुर्घटना हुई है, जिसमें 20 लोग घायल हुए हैं। बस का टायर फट गया था, जिससे वो अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को नजदीकी कोठी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस उपाध्याय ट्रेवल्स की थी और इसमें सवार 20 यात्रियों के घायल होने के समाचार हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। लोगों को पास के ही कोठी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद क्रेन की सहायता से बस को हाईवे के किनारे किया जा रहा है। हादसे के बाद से दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई थीं। घटनास्थल पर प्रशासन का अमला भी पहुंच गया था। अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है, काफी देर तक लोग अपने परिजनों को खोजते रहे। फिलहाल प्रशासन घायलों और मृतकों की सूची बना रहा है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन घायल हैं.

सतना जिले में एक दर्दनाक बस दुर्घटना हुई है, जिसमें 20 लोग घायल हुए हैं। बस का टायर फट गया था, जिससे वो अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को नजदीकी कोठी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस उपाध्याय ट्रेवल्स की थी और इसमें सवार 20 यात्रियों के घायल होने के समाचार हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। लोगों को पास के ही कोठी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद क्रेन की सहायता से बस को हाईवे के किनारे किया जा रहा है। हादसे के बाद से दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई थीं। घटनास्थल पर प्रशासन का अमला भी पहुंच गया था। अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है, काफी देर तक लोग अपने परिजनों को खोजते रहे। फिलहाल प्रशासन घायलों और मृतकों की सूची बना रहा है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन घायल हैं

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