सतिंदर सरताज की नई कस्टम Yezdi Roadster: बाइक प्रेम का नया आयाम

पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज ने अपने गैरेज में एक खास कस्टम Yezdi Roadster शामिल की है। यह बाइक शार्कसाइन ब्लू रंग में है और इसके फ्यूल टैंक पर 'Satinder Sartaaj X Yezdi Custom' लिखा है। 334cc का यह मॉडल 29 HP पावर और 29 Nm टॉर्क देता है। इसमें डुअल एग्जॉस्ट, ABS, डिजिटल क्लस्टर, LED लाइटिंग, ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स और 795 mm सीट हाइट जैसी खूबियाँ हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे 320 mm और पीछे 240 mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 2.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन सतिंदर के लिए इसे विशेष रूप से कस्टमाइज़ किया गया है।

पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज को सिर्फ संगीत का ही शौक नहीं है, बल्कि वह बाइक्स के भी बड़े शौकीन हैं। उनकी बाइकों के प्रति चाहत पहली बार उनके गाने 'Yezdi' में देखने को मिली थी, जिसमें पेस्टल ग्रीन रंग की Yezdi D250 क्लासिक मोटरसाइकिल नजर आई थी। अब सिंगर ने अपने गैरेज में इस ब्रांड की एक और खास कस्टम मोटरसाइकिल शामिल की है - Yezdi Roadster । यह बाइक शार्कसाइन ब्लू पेंट में आती है और फ्यूल टैंक पर 'Satinder Sartaaj X Yezdi Custom' का ग्राफिक्स बना है। यह ग्राफिक्स मोटरसाइकिल के अन्य हिस्सों पर भी देखने को मिलता है। 334cc का यह मॉडल 29 HP की पावर और 29 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे एक मजबूत प्रदर्शन देने वाली बाइक बनाता है। Yezdi Roadster में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम, डुअल चैनल ABS, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग और ट्यूबलेस टायर्स के साथ अलॉय व्हील्स शामिल हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320 mm और रियर में 240 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सीट हाइट 795 mm है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm है। इसमें सेंटर-फॉर्वर्ड फुटपेग दिए गए हैं, जो लंबी यात्राओं पर आराम प्रदान करते हैं। रोड पर यह बाइक अपने अनोखे रंग और ग्राफिक्स के कारण अलग ही नजर आती है। सतिंदर सरताज का बाइक प्रेम केवल संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अक्सर अपनी बाइकों पर सवार होकर भी नजर आते हैं। उन्होंने अपने संगीत और स्टेज परफॉरमेंस में भी बाइक्स को शामिल किया है। Yezdi रोडस्टर भारतीय बाजार में 2.

09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है, लेकिन सतिंदर सरताज के लिए इसे कस्टम तैयार किया गया है, जिसमें विशेष ग्राफिक्स और रंग शामिल हैं। यह कस्टमाइज़ेशन उनके व्यक्तिगत स्वाद और ब्रांड के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। इस प्रकार, यह बाइक न केवल एक वाहन है, बल्कि सिंगर के जुनून और शैली का प्रतीक भी है। पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज ने हमेशा अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित किया है, चाहे वह उनके संगीत के माध्यम से हो या उनके बाइक कलेक्शन के जरिए। Yezdi ब्रांड के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें बाइक प्रेमियों के बीच भी एक खास पहचान दिलाई है। उनकी यह नई कस्टम Yezdi Roadster निश्चित रूप से उनके फैन्स और बाइक एन्थुजिएस्ट दोनों के लिए एक प्रेरणा है। इस बाइक की डिटेलिंग और परफॉरमेंस यह साबित करते हैं कि सतिंदर सरताज न केवल एक कलाकार हैं, बल्कि बाइक्स के भी सच्चे प्रेमी हैं





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