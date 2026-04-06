सथानकुलम कस्टोडियल हत्या मामला: 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा

तमिलनाडु के सथानकुलम में बाप-बेटे की कस्टोडियल हत्या के मामले में अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस अत्याचार के खिलाफ न्याय की जीत है और एक कड़ा संदेश देता है।
सथानकुलम कस्टोडियल हत्या मामला: अदालत का ऐतिहासिक फैसला\तमिलनाडु के सथानकुलम में हुई कस्टोडियल हत्या (हिरासत में हत्या) के मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बाप-बेटे के साथ पुलिस द्वारा की गई अमानवीय यातना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में 6 साल बाद, अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला सिर्फ न्याय की मिसाल ही नहीं है, बल्कि पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देता है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस मामले को
'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (सबसे दुर्लभ) मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला एक लंबे ट्रायल (मुकदमे) के बाद आया है। इस मामले की सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी. मुथुकुमारन की अदालत में हुई, जहां सभी आरोपियों को हत्या सहित कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच के दौरान जो खुलासे किए, वे बेहद चौंकाने वाले थे। सथानकुलम थाने की दीवारों, टॉयलेट, एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के कमरे और लाठियों से जुटाए गए डीएनए सैंपल, पीड़ितों जयराज और बेनिक्स के डीएनए से मेल खाते थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दोनों पीड़ितों को हिरासत में पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से टॉर्चर किया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, 19 जून 2020 की शाम और रात को थाने के अंदर दोनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जिस तरह से दोनों को पीटा गया, वह उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यायिक जांच में भी यही बात सामने आई कि पुलिस की बर्बरता ही उन दोनों की मौत का कारण बनी।\इस मामले में, पीड़ितों के साथ हुई क्रूरता की हदें पार कर दी गई थीं। उन्हें अपने ही खून को अपने कपड़ों से साफ करने के लिए मजबूर किया गया था। सीबीआई के अनुसार, 19 जून 2020 की रात करीब साढ़े सात बजे, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के आरोप में जयराज को कामराजर चौक से पुलिस ने उठा लिया। जब उनके बेटे बेनिक्स को यह पता चला, तो वह तुरंत थाने पहुंच गया। थाने में बेनिक्स ने देखा कि उसके पिता को पीटा जा रहा है। उसने विरोध किया, तो पुलिसवाले आग बबूला हो गए। उन्होंने बेनिक्स पर भी हमला कर दिया। जब उसने बचाव किया, तो पुलिसकर्मी और भड़क गए। इसके बाद, आरोपी पुलिसकर्मियों ने मिलकर दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया। इसके बाद शुरू हुआ बेरहमी का सिलसिला, जो घंटों तक चला। चार्जशीट में उस खौफनाक मंजर का जिक्र है, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। दोनों को कपड़े उतरवाकर सिर्फ अंडरवियर में मेज पर झुकाया गया। उनके हाथ-पैर पकड़े गए ताकि वे हिल भी न सकें। फिर उनके कूल्हों, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर डंडों से लगातार वार किए गए। पिटाई इतनी बेरहमी से हुई कि शरीर पर गहरे जख्म हो गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर 18 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि इन चोटों से पैदा हुई जटिलताओं के कारण ही बेनिक्स की मौत हुई। जयराज ने भी पुलिसवालों से रहम की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था, “मत मारो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी है।”\इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। जयराज और बेनिक्स की मौत के बाद देशभर में गुस्सा फैल गया। उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। पुलिसवालों को यह पता था कि इतनी मार से मौत हो सकती है, फिर भी उन्होंने यातना जारी रखी। इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक आरोपी पुलिसकर्मी की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। अब अदालत के इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसने यह साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सथानकुलम कांड ने पुलिस हिरासत में होने वाले अत्याचारों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने उन कई मामलों को भी उजागर किया, जहां हिरासत में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करता है और पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है। यह फैसला दिखाता है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता है। यह उन पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी जीत है, जिन्हें न्याय मिलने में इतना लंबा समय लगा। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी जानी चाहिए, चाहे वह कितनी भी लंबी क्यों न हो
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