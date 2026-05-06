सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत, पंजाब किंग्स को 33 रनों से दी मात

आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों के अंतर से हरा दिया। कूपर कोनोली के शानदार नाबाद शतक के बावजूद पंजाब की टीम जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी।

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 49वां मुकाबला एक बेहद रोमांचक और हाई-स्कोरिंग मैच के रूप में सामने आया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें आमने-सामने थीं, जहां हैदराबाद ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पंजाब किंग्स को 33 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच की सबसे खास बात यह रही कि दोनों टीमों ने बल्लेबाजी में जबरदस्त आक्रामकता दिखाई, लेकिन अंत में सनराइजर्स हैदराबाद की रणनीतिक बढ़त उन पर भारी पड़ी। पंजाब किंग्स की टीम 236 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी। यह हार पंजाब किंग्स के लिए काफी निराशाजनक रही क्योंकि यह उनकी लगातार तीसरी हार थी। इस परिणाम के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पंजाब किंग्स अब 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन की अपनी 7वीं जीत दर्ज करते हुए 14 अंकों के साथ टेबल के शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। यह जीत हैदराबाद के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित होगी क्योंकि उन्होंने एक बेहद चुनौतीपूर्ण मुकाबले में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। मैच की शुरुआत की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक जोड़ी ने की, जिन्होंने शुरुआती ओवरों से ही पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने महज 3.

3 ओवरों में 54 रनों की तेज साझेदारी कर टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया। अभिषेक शर्मा ने केवल 13 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके जड़े। इसके बाद ट्रेविस हेड ने पारी को आगे बढ़ाया और ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया। हेड ने 19 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 88 रन जोड़े, जिसने हैदराबाद के स्कोर को एक बड़े आंकड़े की ओर धकेला। ईशान ने 32 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि क्लासेन ने अपनी क्लास दिखाते हुए 43 गेंदों में 69 रन बनाए। क्लासेन की इस पारी में 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। अंत में नीतीश रेड्डी ने 13 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर टीम के कुल स्कोर को 235 रनों तक पहुँचाया। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और विजयकुमार वैशाक ने एक-एक विकेट लिया, लेकिन वे हैदराबाद के रनों की गति को रोकने में विफल रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम के ओपनर प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए, जिससे मध्यक्रम पर दबाव बढ़ गया। कप्तान श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम इस विशाल लक्ष्य के सामने पूरी तरह ढह जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा। कोनोली ने अकेले दम पर मैच को अंत तक खींचकर रखा और एक अद्भुत नाबाद शतक जड़ा। उन्होंने महज 59 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 181.36 का था, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने कितनी आक्रामक बल्लेबाजी की। कोनोली को थोड़ा सहयोग मार्कस स्टोइनिस (28 रन), सूर्यांश शेडगे (25 रन) और मार्को यानसन (19 रन) से मिला, लेकिन अन्य बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के कारण वे जीत की रेखा पार नहीं कर सके। हैदराबाद के गेंदबाजों ने सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की, जिसमें पैट कमिंस और शिवांग कुमार ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाए। वहीं नीतीश रेड्डी, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन ने एक-एक विकेट लेकर पंजाब की कमर तोड़ दी। अंततः पंजाब की टीम लक्ष्य से 33 रन पीछे रह गई, जिससे हैदराबाद ने इस मुकाबले पर अपना अधिकार जमाया और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल 2026 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स कूपर कोनोली क्रिकेट न्यूज़

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

नोएडा का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस: सोमवार रात रूक-रूक बारिश के आसमान हुआ साफ, दोपहर बाद फिर घिरेंगे बादलNoida weather update: Clear skies after night rain, expect clouds again. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates. नोएडा में सोमवार रात रूक-रूक बारिश और तेज हवाओं के चलते मंगलवार को मौसम सुहावना है। वही न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

Read more »

लाइव मैच में IPL क्रिकेटर ने जेब से निकाली पर्ची, लिखा था 'जय श्री राम', जानिए पूरा मामलामुंबई इंडियंस के 33 साल के स्पिनर रघु शर्मा ने IPL में पहला विकेट लेते ही जेब से एक पर्ची निकालकर कैमरे को दिखाया, जिसने 15 साल के उनके संघर्ष को शब्द दे दिए. पर्ची पर लिखा संदेश- 'बहुत ही दर्द भरे...

Read more »

यूपी में अब मिलेगा दोगुना मुआवजा, सीएम योगी के इस फैसले से जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा फायदायूपी में सीएम योगी ने बिजली की हाईटेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है. अब टावर के नीचे जमीन पर 200% और लाइन कॉरिडोर में 30% मुआवजा मिलेगा. इस फैसले से किसानों को पहले से 21–33% अधिक लाभ होगा. नई व्यवस्था से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि बिजली परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी.

Read more »

पाली में दोपहर 3 बजे लौटेगी तक बिजली: आंधी-तूफान से 33 केवी दो पोल गिरे, नोवी में 17 घंटे लाइट गुलRajasthans Novi village faces prolonged power cuts due to heavy rain and storm. Follow Latest Updates on Dainik Bhaskar.

Read more »

Jharkhand News: गोलगप्पे वाले को 31 लाख का बिजली बिल, घर में दो बल्ब और एक पंखाJharkhand News: रांची के एक साधारण गोलगप्पे वाले को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 31,33,845 का बिजली बिल भेजकर हैरान कर दिया। घर में महज दो बल्ब और एक मोटर होने के बावजूद इतना भारी-भरकम बिल तकनीकी खराबी का परिणाम बताया जा रहा है। अब सुधरवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा...

Read more »

कूपर कोनोली का शतक गया बेकार, श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स को मिली तलातार तीसरी हार, हैदराबाद ने 33 रनों से रौंदाIPL 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 30 रनों से हरा दिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स को लगातार तीसरी हार मिली है. IPL | खेल समाचार

Read more »