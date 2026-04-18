सनराइजर्स हैदराबाद को मिला नया तेज गेंदबाज: डेविड पेन की जगह गेराल्ड कोएट्जी आए

सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड पेन के चोटिल होने के बाद साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी को टीम में शामिल किया है। कोएट्जी अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्हें 2 करोड़ रुपये में साइन किया गया है। उनकी एंट्री से एसआरएच की गेंदबाजी इकाई मजबूत हुई है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के बीच में ही सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को दो करारे झटके लगे थे। इंग्लैंड के दो प्रमुख तेज गेंदबाज, ब्रायडन कार्स और डेविड पेन , चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। काव्या मारन की अगुवाई वाली टीम ने तुरंत ही ब्रायडन कार्स के स्थान पर श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल कर लिया था। अब, सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड पेन के रिप्लेसमेंट का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिसने टीम की तेज गेंदबाजी इकाई में एक नया जोश भर दिया

है। डेविड पेन की जगह साउथ अफ्रीका के तूफानी तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी को टीम में लिया गया है। डेविड पेन को टखने में लगातार बनी हुई परेशानी के कारण इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मैदान पर उतरकर सिर्फ दो ही मैच खेले थे, जिनमें वे दो बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे थे। हालांकि, चोटिल होने के कारण उनका सफर लीग में अधिक लंबा नहीं चल सका। ऐसे में, हैदराबाद ने अब गेराल्ड कोएट्जी जैसे आक्रामक और धारदार गेंदबाज पर भरोसा जताया है। साउथ अफ्रीका के इस तेजतर्रार पेसर ने 2 करोड़ रुपये की राशि में टीम के साथ अनुबंध किया है। उनकी टीम में एंट्री को सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक गेमचेंजर साबित होने की उम्मीद है, जो उनकी गेंदबाजी आक्रमण को और भी पैना बना सकती है। गेराल्ड कोएट्जी अपनी निर्भीक तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। वह लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंद फेंकने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवर्स के दौरान बल्लेबाजों को अपनी पेस से परेशान करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 4 टेस्ट मैच, 14 वनडे मैच और 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 67 विकेट अपने नाम किए हैं। आईपीएल में भी कोएट्जी का अनुभव काफी मायने रखता है। वह पूर्व में मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात टाइटन्स (GT) जैसी प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल के 14 मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं और कई मौकों पर अपनी तूफानी गेंदबाजी से मैच का पासा पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोएट्जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सिर्फ गेंदबाजी में ही योगदान नहीं देते, बल्कि निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज के तौर पर भी अपनी टीम के लिए रन बना सकते हैं। वह बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम हैं, जो टीम को बल्लेबाजी में अतिरिक्त गहराई प्रदान करता है और विपक्षी टीमों पर दबाव बनाने में मदद करता है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक और सकारात्मक खबर यह है कि टीम को हाल ही में घरेलू क्रिकेट से दो युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज मिले हैं। प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपने आईपीएल डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करके क्रिकेट पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इन दोनों युवा गेंदबाजों ने एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को अपनी धारदार गेंदों से मुश्किल में डाल दिया था। अब जब गेराल्ड कोएट्जी जैसे अनुभवी और विश्व स्तरीय गेंदबाज टीम से जुड़ गए हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद की तेज गेंदबाजी यूनिट और भी अधिक मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। हेड कोच डेनियल विटोरी के पास अब अपनी तेज गेंदबाजी के आक्रमण को लेकर चुनने के लिए विकल्पों की भरमार है, जिससे वह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपनी टीम संयोजन में बदलाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्रबंधन पैट कमिंस की फिटनेस पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पीठ की चोट से उबर चुके हैं और उन्हें अब गेंदबाजी करने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहता है और उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल करने से कतरा रहा है। पैट कमिंस के अप्रैल के अंत तक पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करने की उम्मीद है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि गेराल्ड कोएट्जी को तुरंत प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलता है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनकी एंट्री से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले से कहीं अधिक खतरनाक, संतुलित और प्रतिस्पर्धी नजर आने लगी है, जो लीग में किसी भी टीम को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखती है





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