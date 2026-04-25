सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया, पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर

आईपीएल 2026 में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में तीसरा स्थान हासिल किया। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की शानदार साझेदारी ने हैदराबाद को जीत दिलाई। वैभव सूर्यवंशी का शतक राजस्थान के लिए एकमात्र सकारात्मक पहलू रहा।

जयपुर : आईपीएल 2026 का रोमांच जारी है और आज, 25 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में एक शानदार मुकाबला खेल ा गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने थीं। एक रोमांचक मुकाबले के बाद, सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से पराजित कर दिया। यह इस सीजन में हैदराबाद की राजस्थान पर लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबले में भी एसआरएच ने आरआर को 57 रनों से हराया था। इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में 10 अंक जुड़ गए हैं और वे पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर खिसक गई है। यह इस सीजन में आरआर की तीसरी हार है। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का मुख्य कारण ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच हुई शानदार साझेदारी रही। हैदराबाद को 229 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने 18.

3 ओवर में सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। इस रन चेज में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 132 रनों की मैच विनिंग साझेदारी की। अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 57 रन बनाए और फिर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन ने 31 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेली। ट्रेविस हेड अभी भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 36 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हेनरिक क्लासेन ने 29 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए विनिंग सिक्स सलिल अरोड़ा ने लगाया। यह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि डोनोवन फरेरा को 1 विकेट मिला। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से प्रभाव नहीं डाल सके और केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने टीम को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रनों की शानदार साझेदारी की। वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए और उन्होंने केवल 36 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया। वैभव ने आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक लगाया, जिसमें उन्होंने 37 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 12 छक्के लगाए। ध्रुव जुरेल ने भी 35 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था। रियान पराग एक बार फिर निराशाजनक रहे और 9 गेंदों में केवल 7 रन बना सके। शिमरोन हेटमायर भी बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए और 10 गेंदों में 11 रन बनाकर प्रफुल्ल हिंगे का शिकार बने। डोनोवन फेरेरा ने अंत के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 3 चौके और तीन छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। रवींद्र जडेजा केवल 4 रन बना पाए, जबकि जोफ्रा आर्चर 2 रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से प्रफुल्ल हिंगे और ईशान मलिंगा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि साकिब हुसैन और पैट कमिंस ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। यह मैच निश्चित रूप से आईपीएल 2026 के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन गया है





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