सपना चौधरी के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली अदालत द्वारा अंतरिम सुरक्षा प्रदान, पति पर प्रतिबंध

दिल्ली की एक अदालत ने गायक और अभिनेत्री सपना चौधरी को उनके पति वीर के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए पति को सपना से संपर्क करने और उनके घर या कार्यस्थल पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। अदालत ने सख्त आदेश जारी किए हैं और प्रशासनिक सहयोग का निर्देश दिया है ताकि याचिकाकर्ता की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित हो सके।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जानी-मानी सिंगर और एक्ट्रेस सपना चौधरी को उनके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बड़ी राहत देते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने सख्त आदेश जारी करते हुए उनके पति को अगली सुनवाई की तारीख तक सपना चौधरी से किसी भी तरह का संपर्क करने या उनके निवास स्थान पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निधि सिंह की अदालत में सुनाया गया, जो सपना चौधरी की वकील प्रीति सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में सपना चौधरी ने अपनी जल्द ही रिलीज़ होने वाली फिल्म के प्रीमियर और अपनी निजी सुरक्षा के साथ-साथ प्रोफेशनल गतिविधियों में संभावित रुकावट की आशंका जताते हुए तत्काल राहत की मांग की थी। अदालत का सख्त आदेश अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी ( सपना चौधरी के पति) को सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता ( सपना चौधरी ) के पास किसी भी तरह से जाने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अगली सुनवाई तक सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क करने, उनके घर या कार्यस्थल पर पहुंचने और किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से पूरी तरह रोक दिया गया है। वकील की दलीलें और सबूतों का आधार सपना चौधरी के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि यदि तुरंत राहत नहीं दी गई, तो उनकी मुवक्किल को कभी न ठीक होने वाला नुकसान हो सकता है। इससे उनकी गरिमा और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ने के साथ-साथ उनके प्रोफेशनल कामों में भी बाधा आ सकती है, जिसमें आगामी फिल्म प्रीमियर में उनकी उपस्थिति भी शामिल है। याचिका, हलफनामे और अदालत में पेश किए गए सबूतों, जिनमें कथित चोटों की तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण शामिल हैं, का गहनता से अवलोकन करने के बाद, अदालत ने प्रथम दृष्टया समन जारी करने और अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार पाया। प्रशासनिक सहयोग का निर्देश अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रोटेक्शन ऑफिसर और संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया है कि वे अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और याचिकाकर्ता को आवश्यक सहायता प्रदान करें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने पति वीर पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ससुराल छोड़ दिया है। सपना ने 2020 में वीर साहू से लव मैरिज की थी.
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जानी-मानी सिंगर और एक्ट्रेस सपना चौधरी को उनके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बड़ी राहत देते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने सख्त आदेश जारी करते हुए उनके पति को अगली सुनवाई की तारीख तक सपना चौधरी से किसी भी तरह का संपर्क करने या उनके निवास स्थान पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निधि सिंह की अदालत में सुनाया गया, जो सपना चौधरी की वकील प्रीति सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में सपना चौधरी ने अपनी जल्द ही रिलीज़ होने वाली फिल्म के प्रीमियर और अपनी निजी सुरक्षा के साथ-साथ प्रोफेशनल गतिविधियों में संभावित रुकावट की आशंका जताते हुए तत्काल राहत की मांग की थी। अदालत का सख्त आदेश अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी (सपना चौधरी के पति) को सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (सपना चौधरी) के पास किसी भी तरह से जाने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अगली सुनवाई तक सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क करने, उनके घर या कार्यस्थल पर पहुंचने और किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से पूरी तरह रोक दिया गया है। वकील की दलीलें और सबूतों का आधार सपना चौधरी के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि यदि तुरंत राहत नहीं दी गई, तो उनकी मुवक्किल को कभी न ठीक होने वाला नुकसान हो सकता है। इससे उनकी गरिमा और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ने के साथ-साथ उनके प्रोफेशनल कामों में भी बाधा आ सकती है, जिसमें आगामी फिल्म प्रीमियर में उनकी उपस्थिति भी शामिल है। याचिका, हलफनामे और अदालत में पेश किए गए सबूतों, जिनमें कथित चोटों की तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण शामिल हैं, का गहनता से अवलोकन करने के बाद, अदालत ने प्रथम दृष्टया समन जारी करने और अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार पाया। प्रशासनिक सहयोग का निर्देश अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रोटेक्शन ऑफिसर और संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया है कि वे अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और याचिकाकर्ता को आवश्यक सहायता प्रदान करें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने पति वीर पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ससुराल छोड़ दिया है। सपना ने 2020 में वीर साहू से लव मैरिज की थी
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