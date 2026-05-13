सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन, आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबको किया भावुक

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट और अस्पताल से घर लौटने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार के लिए यह समय अत्यंत कठिन और हृदयविदारक है। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके तमाम समर्थकों और शुभचिंतकों को गहरे शोक में डुबो दिया है। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में प्रतीक का दुनिया से चले जाना किसी के लिए भी स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। जीवन की इस दहलीज पर जहां इंसान अपने सपनों को साकार करता है, वहां नियति ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ अचानक खत्म हो गया। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि सोशल मीडिया पर लोग अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वह हंसमुख चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा। एक युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व का इस तरह चले जाना पूरे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर ले आया है। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और हर देखने वाले की आंखें नम कर दी हैं। 3 अप्रैल को साझा किए गए एक वीडियो में प्रतीक एक जेट विमान को उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उस समय उनके चेहरे पर जो चमक और उत्साह था, वह उनकी जिंदगी के प्रति जुनून को दर्शाता था। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि इंजन की गूंज के साथ आसमान खुल गया और मैंने कंट्रोल संभाल लिया, यह पल बहुत यादगार और रोमांच से भरा है। उस वक्त किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह वीडियो उनकी आखिरी याद बन जाएगा। बादलों के ऊपर उड़ान भरते हुए प्रतीक की वह मुस्कुराहट अब एक दर्दनाक याद में बदल चुकी है। लोग अब उस पोस्ट को उनकी आखिरी उड़ान के रूप में देख रहे हैं, जो उन्हें इस नश्वर संसार से दूर ले गई। यह देखना वाकई विचलित करने वाला है कि कैसे चंद दिनों पहले जो व्यक्ति आसमान की गहराइयों को नापने का उत्साह दिखा रहा था, वह आज खुद अनंत शून्य में विलीन हो गया। उनके द्वारा लिखे गए शब्द अब एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह लग रहे हैं जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। प्रतीक यादव की सेहत पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही थी, लेकिन परिवार ने शायद उम्मीद की थी कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे। 30 अप्रैल को उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी गंभीर स्थिति पर नजर रख रही थी और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा था। 3 मई को उनकी हालत में मामूली सुधार देखा गया, जिसके बाद प्रतीक ने एक ऐसा फैसला लिया जो अंततः घातक साबित हुआ। उन्होंने अस्पताल की औपचारिक डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी किए बिना ही घर जाने की जिद की और घर लौट आए। नियति का खेल देखिए कि जिस घर में वे सुकून पाने के लिए लौटे थे, वहीं उनकी सांसों की डोर टूट गई। बुधवार की सुबह 6 बजे जब उन्हें फिर से अस्पताल लाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा जांच और विश्लेषण जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जीवन कितना अनिश्चित है और समय का कोई भरोसा नहीं होता। इस दुखद घटना ने अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। प्रतीक केवल उनके भाई नहीं थे, बल्कि परिवार की खुशियों का केंद्र थे। उनके निधन के बाद घर में सन्नाटा पसरा है और हर कोई इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है। प्रतीक यादव का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे अपनी निजी जिंदगी में सादगी पसंद करते थे और उनके भीतर रोमांच के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। विमान उड़ाने का उनका शौक और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की उनकी चाहत अब केवल यादों में सिमट कर रह गई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता या जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। प्रतीक की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ और उनके लिए बहते आंसू इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने अपने छोटे से जीवनकाल में कितने लोगों का दिल जीता था। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे भरना नामुमकिन है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार के लिए यह समय अत्यंत कठिन और हृदयविदारक है। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके तमाम समर्थकों और शुभचिंतकों को गहरे शोक में डुबो दिया है। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में प्रतीक का दुनिया से चले जाना किसी के लिए भी स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। जीवन की इस दहलीज पर जहां इंसान अपने सपनों को साकार करता है, वहां नियति ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ अचानक खत्म हो गया। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि सोशल मीडिया पर लोग अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वह हंसमुख चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा। एक युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व का इस तरह चले जाना पूरे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर ले आया है। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और हर देखने वाले की आंखें नम कर दी हैं। 3 अप्रैल को साझा किए गए एक वीडियो में प्रतीक एक जेट विमान को उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उस समय उनके चेहरे पर जो चमक और उत्साह था, वह उनकी जिंदगी के प्रति जुनून को दर्शाता था। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि इंजन की गूंज के साथ आसमान खुल गया और मैंने कंट्रोल संभाल लिया, यह पल बहुत यादगार और रोमांच से भरा है। उस वक्त किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह वीडियो उनकी आखिरी याद बन जाएगा। बादलों के ऊपर उड़ान भरते हुए प्रतीक की वह मुस्कुराहट अब एक दर्दनाक याद में बदल चुकी है। लोग अब उस पोस्ट को उनकी आखिरी उड़ान के रूप में देख रहे हैं, जो उन्हें इस नश्वर संसार से दूर ले गई। यह देखना वाकई विचलित करने वाला है कि कैसे चंद दिनों पहले जो व्यक्ति आसमान की गहराइयों को नापने का उत्साह दिखा रहा था, वह आज खुद अनंत शून्य में विलीन हो गया। उनके द्वारा लिखे गए शब्द अब एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह लग रहे हैं जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। प्रतीक यादव की सेहत पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही थी, लेकिन परिवार ने शायद उम्मीद की थी कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे। 30 अप्रैल को उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी गंभीर स्थिति पर नजर रख रही थी और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा था। 3 मई को उनकी हालत में मामूली सुधार देखा गया, जिसके बाद प्रतीक ने एक ऐसा फैसला लिया जो अंततः घातक साबित हुआ। उन्होंने अस्पताल की औपचारिक डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी किए बिना ही घर जाने की जिद की और घर लौट आए। नियति का खेल देखिए कि जिस घर में वे सुकून पाने के लिए लौटे थे, वहीं उनकी सांसों की डोर टूट गई। बुधवार की सुबह 6 बजे जब उन्हें फिर से अस्पताल लाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा जांच और विश्लेषण जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जीवन कितना अनिश्चित है और समय का कोई भरोसा नहीं होता। इस दुखद घटना ने अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। प्रतीक केवल उनके भाई नहीं थे, बल्कि परिवार की खुशियों का केंद्र थे। उनके निधन के बाद घर में सन्नाटा पसरा है और हर कोई इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है। प्रतीक यादव का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे अपनी निजी जिंदगी में सादगी पसंद करते थे और उनके भीतर रोमांच के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। विमान उड़ाने का उनका शौक और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की उनकी चाहत अब केवल यादों में सिमट कर रह गई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता या जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। प्रतीक की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ और उनके लिए बहते आंसू इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने अपने छोटे से जीवनकाल में कितने लोगों का दिल जीता था। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे भरना नामुमकिन है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

प्रतीक यादव अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लखनऊ निधन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Under 19 AC Final: नए साल पर भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार जीता खिताबभारत की अंडर 19 टीम ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर Under19AsiaCup जीता

Read more »

कांगो में पलटी नाव, ब्राजील में हुई बड़ी टक्‍कर, दोनों जगह 38-38 लोगों की मौतBrazil Accident : ब्राजील और कांगो में हुई 2 अलग-अलग त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाओं में 38-38 लोगों की मौत हो गई है. कांगो में एक नाव डूब गई थी. वहीं ब्राजील बस-ट्रक की खतरनाक टक्‍क्‍र हो गई थी.

Read more »

Amarnath Yatra: इस बार सिर्फ 38 दिन ही चलेगी अमरनाथ यात्रा, क्या पहलगाम हमले से पड़ा फर्कAmarnath Yatra 2025 for 38 days starting from 3 july Amarnath Yatra: इस बार सिर्फ 38 दिन ही चलेगी अमरनाथ यात्रा, क्या पहलगाम हमले से पड़ा फर्क देश

Read more »

हाजीपुर समेत 4 जिलों में तेज बारिश,सभी जिलों में अलर्ट: नवादा में जलजमाव; पटना में अबतक 33% कम बरसात, 5 दिन...बिहार में मानसून सक्रिय है। राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। alert regarding rain in 38 districts of bihar

Read more »

हरिद्वार के बाद अब बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में मची भगदड़, दो श्रद्धालुओं की मौत, 38 घायलBarabanki's Avasaneshwar temple stampede 2 killed and 38 devotees injured हरिद्वार के बाद अब बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में मची भगदड़, दो श्रद्धालुओं की मौत, 38 घायल

Read more »

यूपी में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, रिंकू सिंह राही जालौन भेजे गए; राजेंद्र पेंसिया बने मुरादाबाद डीएमUP 38 IAS Transfer List: यूपी में 38 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मुरादाबाद से लेकर संभल तक में नए डीएम की तैनाती कर दी गई है।

Read more »