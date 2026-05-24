सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं: दो पैन कार्ड मामले में सजा बढ़कर हुई दस साल और लगा पांच लाख का जुर्माना

रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां की सजा सात साल से बढ़ाकर दस साल कर दी है और जुर्माना राशि को पांच लाख रुपये कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है जहाँ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां को एक बार फिर कानूनी लड़ाई में बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़े बेहद चर्चित और विवादित मामले में आजम खां की सजा को सात साल से बढ़ाकर अब दस साल कर दिया है। अदालत ने न केवल उनकी कैद की अवधि बढ़ाई है बल्कि उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि में भी भारी इजाफा किया है। पहले यह जुर्माना पचास हजार रुपये था जिसे अब बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक खींचतान के दौर से गुजर रहा था। आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं और इस नए फैसले ने उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ा दी हैं। इस पूरे विवाद की गहराई से जांच करें तो इसकी जड़ें साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में छिपी हुई हैं। उस समय अब्दुल्ला आजम के नामांकन पत्र को लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हुआ था जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। आरोप यह लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने की पात्रता और अन्य लाभ हासिल करने के उद्देश्य से सरकारी दस्तावेजों में बड़ी स्तर पर हेराफेरी की थी। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उनके पास दो अलग-अलग पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मौजूद थे जिनमें उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज की गई थी। एक आधिकारिक दस्तावेज में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी जबकि दूसरे दस्तावेज में इसे 30 सितंबर 1990 दर्शाया गया था। इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने इसे धोखाधड़ी करार दिया और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही यह आरोप भी लगा कि उस समय तत्कालीन मंत्री आजम खां ने अपने राजनीतिक प्रभाव और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अब्दुल्ला आजम के नामांकन पत्र को सील करा दिया था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति या संबंधित अधिकारी उन दस्तावेजों की बारीकी से जांच न कर सके और असल सच्चाई दुनिया के सामने न आ पाए। इस मामले को कानूनी मोड़ देने और सच्चाई सामने लाने में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सक्सेना के अनुसार जब शहर में इस जालसाजी की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने कई बार संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और चुनाव आयोग से इस गंभीर मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी या संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। दस्तावेजों को एकत्रित करने और पुख्ता सबूत जुटाने में उन्हें लगभग दो साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। अंततः 6 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस थाने में एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत केस दर्ज किया। ये धाराएं मुख्य रूप से धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने और आपराधिक साजिश रचने से संबंधित हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए पिता और पुत्र दोनों को सात-सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का यह ताजा फैसला 54 पन्नों के एक विस्तृत आदेश के रूप में दर्ज किया गया है। इस आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पिछले फैसलों से लेकर सेशन कोर्ट में चली पूरी कानूनी कार्यवाही का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट की कार्यवाही के बाद जानकारी दी कि न्यायाधीश डॉ.
विजय कुमार ने सबूतों और दलीलों के आधार पर आजम खां की सजा को बढ़ाकर दस साल कर दिया है। हालांकि अब्दुल्ला आजम की सात साल की मूल सजा को बरकरार रखा गया है लेकिन उनके जुर्माने की राशि को पचास हजार से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया है। इस फैसले के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम के कानूनी सलाहकारों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने स्पष्ट किया है कि सेशन कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में एक रिवीजन याचिका दायर की जाएगी ताकि न्याय की पुनः समीक्षा हो सके। यह पूरा मामला केवल एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा नहीं है बल्कि यह न्यायपालिका की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है कि कानून की नजर में हर नागरिक समान है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो या किसी बड़े राजनीतिक पद पर क्यों न बैठा हो उसे कानून का पालन करना ही होगा। अदालत का यह कड़ा रुख समाज में यह संदेश देता है कि सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में ऐसे अन्य मामलों के लिए एक नजीर साबित होगा जहाँ सत्ता के प्रभाव का उपयोग कर कानून को घुमाने की कोशिश की जाती है। वर्तमान में रामपुर जेल में बंद पिता और पुत्र के लिए यह समय काफी कठिन है और अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं
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