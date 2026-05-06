सपा ने I-PAC के साथ करार तोड़ दिया, अखिलेश ने बताया फंड की कमी का कारण

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी I-PAC के साथ करार तोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फंड की कमी के कारण अब वे I-PAC के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। I-PAC ने पहले तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को चुनावी जीत दिलाई थी।

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी I-PAC (आई-पैक) के साथ करार तोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हां, हमारा संबंध उनसे था। कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, हम इतने फंड नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों ने हमें चुनाव जितवाने वाली कंपनी के बारे में बताया है। सलाह दी है कि सी-वोटर्स से सर्वे कराइए। एक AVM कंपनी है, उसको साथ रखिए। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करना हो तो 360 डिग्री कंपनी से जुड़िए। उसको फंडिंग करिए। आई-पैक ही बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का चुनावी कैंपेन देख रही थी। यूपी में 2027 के लिए अखिलेश ने अपनी चुनावी रणनीति काम आई-पैक को ही सौंप रखा था। I-PAC ने ही 2021 में तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत दिलाने में मदद की थी। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने I-PAC के साथ करार किया था। इस कंपनी की स्थापना चुनावी रणनीति कार प्रशांत किशोर ने की थी। यह भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी है। लेकिन, हाल के वर्षों में पीके ने कंपनी से दूरी बना ली। I-PAC अब प्रतीक जैन जैसे लोगों के हाथों में है, जो TMC और DMK के साथ काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बंगाल की ममता बनर्जी ने IPAC हायर करने सलाह अखिलेश को दी थी। अखिलेश ने कंपनी के पदाधिकारियों के साथ दिसंबर, 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग की। फिर इस साल जनवरी में जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद सपा ने IPAC को हायर किया। सपा ने डेटा एनालिसिस और उसके आधार पर रणनीति का काम मुंबई की कंपनी शो टाइम कंसल्टिंग को दिया है। सर्वे का काम कर्नाटक की एक कंपनी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, I-PAC को चुनावी अभियान के साथ-साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ऐप-बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करने और विपक्षी पार्टियों की कमजोरियों पर फोकस करने का काम दिया गया था। I-PAC भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में पीके ने कंपनी से दूरी बना ली है। प्रशांत किशोर को राजनीति क सर्किल में PK के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी I-PAC के जरिए कई बड़े चुनावी अभियानों को सफलता दिलाई है। 2014 में भाजपा के लिए रणनीति बनाई। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई। 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में विजय दिलाई। ममता बनर्जी की टीएमसी और एमके स्टालिन की डीएमके की सफलताओं में PK की कंपनी की भूमिका अहम रही है। प्रशांत किशोर ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में कदम रखा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया। इसकी सफलता के बाद उन्होंने I-PAC बनाई। बिहार में अपनी जन सुराज पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कंपनी दूरी बना ली। 2025 के बिहार चुनावों में उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, बल्कि संगठन मजबूत करने पर फोकस किया। प्रशांत किशोर यूपी में इससे पहले भी काम कर चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी और 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। हालांकि, बाद में सपा और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। यूपी बेहाल के नारे को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। सपा से समझौते के बाद भी केवल 7 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकी थीं। सपा की भी बुरी हार हुई थी, उसे 47 सीटों पर सिमटना पड़ा था.

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी I-PAC (आई-पैक) के साथ करार तोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हां, हमारा संबंध उनसे था। कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, हम इतने फंड नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों ने हमें चुनाव जितवाने वाली कंपनी के बारे में बताया है। सलाह दी है कि सी-वोटर्स से सर्वे कराइए। एक AVM कंपनी है, उसको साथ रखिए। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करना हो तो 360 डिग्री कंपनी से जुड़िए। उसको फंडिंग करिए। आई-पैक ही बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का चुनावी कैंपेन देख रही थी। यूपी में 2027 के लिए अखिलेश ने अपनी चुनावी रणनीति काम आई-पैक को ही सौंप रखा था। I-PAC ने ही 2021 में तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत दिलाने में मदद की थी। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने I-PAC के साथ करार किया था। इस कंपनी की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। यह भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी है। लेकिन, हाल के वर्षों में पीके ने कंपनी से दूरी बना ली। I-PAC अब प्रतीक जैन जैसे लोगों के हाथों में है, जो TMC और DMK के साथ काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बंगाल की ममता बनर्जी ने IPAC हायर करने सलाह अखिलेश को दी थी। अखिलेश ने कंपनी के पदाधिकारियों के साथ दिसंबर, 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग की। फिर इस साल जनवरी में जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद सपा ने IPAC को हायर किया। सपा ने डेटा एनालिसिस और उसके आधार पर रणनीति का काम मुंबई की कंपनी शो टाइम कंसल्टिंग को दिया है। सर्वे का काम कर्नाटक की एक कंपनी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, I-PAC को चुनावी अभियान के साथ-साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ऐप-बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करने और विपक्षी पार्टियों की कमजोरियों पर फोकस करने का काम दिया गया था। I-PAC भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में पीके ने कंपनी से दूरी बना ली है। प्रशांत किशोर को राजनीतिक सर्किल में PK के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी I-PAC के जरिए कई बड़े चुनावी अभियानों को सफलता दिलाई है। 2014 में भाजपा के लिए रणनीति बनाई। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई। 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में विजय दिलाई। ममता बनर्जी की टीएमसी और एमके स्टालिन की डीएमके की सफलताओं में PK की कंपनी की भूमिका अहम रही है। प्रशांत किशोर ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में कदम रखा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया। इसकी सफलता के बाद उन्होंने I-PAC बनाई। बिहार में अपनी जन सुराज पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कंपनी दूरी बना ली। 2025 के बिहार चुनावों में उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, बल्कि संगठन मजबूत करने पर फोकस किया। प्रशांत किशोर यूपी में इससे पहले भी काम कर चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी और 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। हालांकि, बाद में सपा और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। यूपी बेहाल के नारे को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। सपा से समझौते के बाद भी केवल 7 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकी थीं। सपा की भी बुरी हार हुई थी, उसे 47 सीटों पर सिमटना पड़ा था





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सपा I-PAC अखिलेश यादव चुनावी रणनीति फंड की कमी

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