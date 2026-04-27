Head Topics

सपा की नई रणनीति 'गोरिल्ला वॉर': प्रशासन को बिना बताए पीड़ितों से मिलने जाएंगे नेता

राजनीति News

सपा की नई रणनीति 'गोरिल्ला वॉर': प्रशासन को बिना बताए पीड़ितों से मिलने जाएंगे नेता
सपागोरिल्ला वॉरअखिलेश यादव
📆27-04-2026 01:46:00
📰Dainik Bhaskar
30 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 51%

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) ने 'गोरिल्ला वॉर' नाम की नई रणनीति अपनाई है, जिसमें पार्टी के नेता प्रशासन को बिना सूचित किए पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। विशेष रूप से, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह रणनीति मुलायम सिंह यादव के समय की 'हल्ला बोल' रणनीति के समान है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ( सपा ) ने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसे ' गोरिल्ला वॉर ' नाम दिया गया है। इस रणनीति के तहत, पार्टी के नेता अब किसी भी घटना या दुर्घटना के बाद, प्रशासन को बिना सूचित किए, पीड़ित परिवार ों से मिलने जाएंगे। विशेष रूप से, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) समुदायों के पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह रणनीति मुलायम सिंह यादव के समय की 'हल्ला बोल' रणनीति के समान है, जिसे पार्टी ने पहले भी अपनाई थी। इस नई रणनीति के पीछे का उद्देश्य है कि सपा नेताओं को प्रशासन द्वारा रोकने से बचाया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद की जाए। गाजीपुर में 15 अप्रैल, 2026 को एक पिछड़ी जाति की लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 22 अप्रैल को सपा नेताओं का एक डेलिगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, लेकिन गांववालों के साथ झड़प हो गई, जिसमें पूर्व मंत्री रामआसरे विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हो गए। सपा ने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई के बजाय सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा गया। इसके बाद, अखिलेश यादव ने कहा कि अब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पुलिस-प्रशासन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उनके लोगों को रोक देंगे। वे बिना बताए जाएंगे और सरकार की नाकामी उजागर करेंगे। पीड़ित के लिए काम करेंगे, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सपा एक बार फिर सड़क पर उतरकर संघर्ष करती दिखेगी?

किस तरह की घटनाओं में आक्रामक रुख अपनाया जाएगा? अखिलेश यादव की ये रणनीति कितनी कारगर होगी?

सपा प्रवक्ता आजम खान ने बताया कि पार्टी का फोकस PDA पर रहेगा और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर खास ध्यान रखा जाएगा। सीनियर जर्नलिस्ट योगेश मिश्रा ने कहा कि गोरिल्ला वॉर राजनीति में नहीं होता, बल्कि यह भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग और ग्राउंड पर किसी मुद्दे को भुनाने की होड़ दिखेगी। भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि यह एआई का दौर है और गोरिल्ला वॉर का जमाना राजनीति में न रहा है, न अब रहेगा। वे कहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी को किस दौर में ले जाना चाहते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

सपा गोरिल्ला वॉर अखिलेश यादव पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-27 04:46:43