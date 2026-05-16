सपा नेता आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गई है, आरोप है कि उन्होंने 2019 लोकसभा चुनावों में डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

सपा नेता आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गई है. मामले में एमपी-एमएलए कार्ट ने आरोप करार दिया है. उन्होंने 2019 लोकसभा चुनावों में डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अदालत से एक बड़ा झटका लगा है. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए एक विवादित बयान में उनको दोषी करार दिया गया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन जिलााधिकारी डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से आजम खान को दोषी करार दिया है. अदालत ने दो साल के लिए आजम खान को कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. मामला रामपुर के भोट इलाके का है, जो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था. आजम पर आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में उन्होंने तत्कालीन डीएम को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणी की है. अपनी रैली में उन्होंने कहा था कि सभी लोग डटे रहो, ये कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरो. ये तनखैया है और तनखैयों से डरा नहीं जाता. मायावती की फोटोज देखी है न, कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते थे. उनसे ही गठबंधन है. इन लोगों से फिर जूते साफ करवाऊंगा. अगर अल्लाह ने चाहा तो.

सपा नेता आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गई है. मामले में एमपी-एमएलए कार्ट ने आरोप करार दिया है. उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव ों में डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अदालत से एक बड़ा झटका लगा है. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए एक विवादित बयान में उनको दोषी करार दिया गया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन जिलााधिकारी डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से आजम खान को दोषी करार दिया है. अदालत ने दो साल के लिए आजम खान को कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही उनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. मामला रामपुर के भोट इलाके का है, जो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था. आजम पर आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में उन्होंने तत्कालीन डीएम को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणी की है. अपनी रैली में उन्होंने कहा था कि सभी लोग डटे रहो, ये कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरो.

ये तनखैया है और तनखैयों से डरा नहीं जाता. मायावती की फोटोज देखी है न, कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते थे. उनसे ही गठबंधन है. इन लोगों से फिर जूते साफ करवाऊंगा.

अगर अल्लाह ने चाहा तो. आजम के इस बयान पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी. आरोप था कि मंच से दिए गए आजम के बयान ने प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाई है. अधिकारियों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना और भोट थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया.

पुलिस ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह पेश किए हैं और उनका दर्ज करवाया. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि सार्वजनिक मंच से आजम खान ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है.

लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आजम को दोषी माना. कोर्ट के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में चर्चाएं बढ़ा दी है. आजम खान पहले से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कई बार अदालतों में सुनवाई हो चुकी है.

इस फैसले को आजम के लिए एक और बड़े कानूनी झटके के रूप में देखा जा रहा है





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