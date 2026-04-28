सफाई कर्मचारी भर्ती: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब माँगा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2012 और 2018 की भर्ती प्रक्रियाओं के तहत सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में हो रही देरी पर राज्य सरकार से जवाब माँगा है। यह देरी 309 नगरीय निकायों को प्रभावित कर रही है।

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सफाई कर्मचारियों की भर्ती में हो रही अत्यधिक देरी का स्पष्टीकरण माँगा है। यह मामला 2012 और 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इस देरी का सीधा असर राज्य के 309 नगरीय निकाय ों पर पड़ रहा है, जिससे स्वच्छता सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। न्यायमूर्ति रवि चिरानिया की एकलपीठ ने इंदरराज निदानिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि कुछ नगर निकायों में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि अन्य में प्रक्रिया अभी भी लंबित है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि राजाखेड़ा (धौलपुर), कोटा, राजसमंद, टोंक और चुरु जैसे शहरों में नियुक्तियां क्यों की गईं, जबकि अलवर नगर निगम में शुरू की गई प्रक्रिया को अन्य निकायों, जिनमें जयपुर नगर निगम भी शामिल है, तक क्यों नहीं बढ़ाया गया। यह विसंगति भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य में स्वीकृत पदों के मुकाबले 23,820 सफाई कर्मचारी पद खाली हैं, जो जनशक्ति की गंभीर कमी को दर्शाता है। अकेले जयपुर शहर में ही 4,077 पद पिछले 14 वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे राजधानी में स्वच्छता बनाए रखने में भारी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति के कारण शहर में गंदगी का अंबार लग रहा है और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकांश उम्मीदवार, जो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, उन्हें समिति समीक्षा के नाम पर जानबूझकर लंबे समय तक विलंब का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कुछ क्षेत्रों में चयनात्मक नियुक्तियां की गई हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लग रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण रवैया संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप करने और सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने का आग्रह किया है। अदालत को यह भी बताया गया कि 2024 में जयपुर में हुई हड़ताल के बाद सरकार ने शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, 2024-25 में भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के प्रयास किए गए, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय ों के पूर्व के निर्देशों का हवाला दिया, जिनमें 2017 के ललित कुमार मामले में दिए गए आदेश शामिल हैं, जिसमें 2012 की भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ मामले के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास और सार्वजनिक रोजगार में उन्हें प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था। याचिकाओं में अदालत से जयपुर, राजगढ़ (अलवर) और ब्यावर सहित विभिन्न नगरीय निकाय ों में रिक्त पदों पर 380 से अधिक याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि उन्हें उन उम्मीदवारों के समान अवसर मिल सके जिन्हें पहले ही कुछ नगरपालिकाओं में नियुक्त किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यदि उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो वे अपने आजीविका के अधिकार से वंचित रहेंगे और उनके साथ अन्याय होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है और सरकार से जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का आग्रह किया है.

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सफाई कर्मचारियों की भर्ती में हो रही अत्यधिक देरी का स्पष्टीकरण माँगा है। यह मामला 2012 और 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इस देरी का सीधा असर राज्य के 309 नगरीय निकायों पर पड़ रहा है, जिससे स्वच्छता सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। न्यायमूर्ति रवि चिरानिया की एकलपीठ ने इंदरराज निदानिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि कुछ नगर निकायों में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि अन्य में प्रक्रिया अभी भी लंबित है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि राजाखेड़ा (धौलपुर), कोटा, राजसमंद, टोंक और चुरु जैसे शहरों में नियुक्तियां क्यों की गईं, जबकि अलवर नगर निगम में शुरू की गई प्रक्रिया को अन्य निकायों, जिनमें जयपुर नगर निगम भी शामिल है, तक क्यों नहीं बढ़ाया गया। यह विसंगति भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य में स्वीकृत पदों के मुकाबले 23,820 सफाई कर्मचारी पद खाली हैं, जो जनशक्ति की गंभीर कमी को दर्शाता है। अकेले जयपुर शहर में ही 4,077 पद पिछले 14 वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे राजधानी में स्वच्छता बनाए रखने में भारी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति के कारण शहर में गंदगी का अंबार लग रहा है और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकांश उम्मीदवार, जो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, उन्हें समिति समीक्षा के नाम पर जानबूझकर लंबे समय तक विलंब का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कुछ क्षेत्रों में चयनात्मक नियुक्तियां की गई हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लग रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण रवैया संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप करने और सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने का आग्रह किया है। अदालत को यह भी बताया गया कि 2024 में जयपुर में हुई हड़ताल के बाद सरकार ने शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, 2024-25 में भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के प्रयास किए गए, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालयों के पूर्व के निर्देशों का हवाला दिया, जिनमें 2017 के ललित कुमार मामले में दिए गए आदेश शामिल हैं, जिसमें 2012 की भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ मामले के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास और सार्वजनिक रोजगार में उन्हें प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था। याचिकाओं में अदालत से जयपुर, राजगढ़ (अलवर) और ब्यावर सहित विभिन्न नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर 380 से अधिक याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि उन्हें उन उम्मीदवारों के समान अवसर मिल सके जिन्हें पहले ही कुछ नगरपालिकाओं में नियुक्त किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यदि उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो वे अपने आजीविका के अधिकार से वंचित रहेंगे और उनके साथ अन्याय होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है और सरकार से जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का आग्रह किया है





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राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती सफाई कर्मचारी देरी नगरीय निकाय

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