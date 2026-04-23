सबरीमाला केस: सामाजिक सुधार में न्यायपालिका की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस की सुनवाई में कहा कि सामाजिक सुधार लाना न्यायपालिका के लिए मुश्किल है, सरकारें कानून बनाने के लिए बेहतर सक्षम हैं। अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था के अधिकारों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच ने बुधवार को सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका के लिए सामाजिक सुधार लाना एक जटिल कार्य है और यह भी स्पष्ट किया कि सरकारें लोगों की वास्तविक मांगों और अपेक्षाओं के अनुरूप कानून बनाने के लिए अधिक सक्षम हैं। अदालत ने यह बात वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की दलीलें सुनने के बाद कही, जिन्होंने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ए जी मसीह, पी बी वराले, आर महादेवन और जे बागची की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि किसी भक्त की व्यक्तिगत आस्था और विश्वास को चुनौती देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सरकार को भी सामाजिक सुधार के नाम पर किसी भी संप्रदाय या समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (b) के तहत राज्य की विधायी शक्ति की सीमा को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह शक्ति संकीर्ण है और धर्म में व्यापक हस्तक्षेप का खुला अधिकार नहीं देती। उन्होंने अनुच्छेद 25 को धार्मिक स्वतंत्रता का एक व्यापक और बुनियादी अधिकार बताया, जिसमें व्यक्ति की अतरात्मा, धार्मिक दर्शन, उससे जुड़ी प्रथाएं, पूजा का अधिकार और आस्था की सीमा तक सब कुछ शामिल है। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सामाजिक और धार्मिक सुधार जनता की इच्छा और आकांक्षा से प्रेरित होते हैं, जिसके जवाब में सरकार कानून बनाती है। लेकिन, सामाजिक और धार्मिक सुधार के मामलों में अदालतों के लिए कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। अदालतें किसी सामाजिक सुधार कानून की वैधता का निर्धारण केवल इस आधार पर कर सकती हैं कि क्या वह भक्तों की आस्था या धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करता है। यह टिप्पणी मौलिक अधिकारों और आस्था के बीच संतुलन बनाने के मुद्दे पर सुनवाई के सातवें दिन आई, जो अदालत की सीमाओं को स्वीकार करने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने धार्मिक मुद्दों पर न्यायिक निगरानी को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। जस्टिस अरविंद कुमार ने सवाल उठाया कि क्या अदालतें एक ही संप्रदाय के दो समूहों या किसी मंदिर के भीतर धार्मिक प्रथाओं से जुड़े विवादों का निपटारा कर सकती हैं?
उन्होंने यह भी पूछा कि किसी संवैधानिक न्यायालय के लिए रिट याचिका या जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय यह तय करने का न्यायिक आधार क्या हो सकता है कि किस प्रकार की धार्मिक प्रथा अधिक वांछनीय है?
जस्टिस एम एम सुंदरेश ने कहा कि संविधान द्वारा निर्दिष्ट तीन आधारों - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य - के अलावा, किसी व्यक्ति के अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने का कोई अन्य आधार नहीं है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में भी। सबरीमाला कर्म समिति के महासचिव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने तर्क दिया कि अदालत के संवैधानिक या कानूनी विचार भक्तों की ईमानदारी से मानी जाने वाली धार्मिक मान्यताओं और ईश्वर की पूजा करने की प्रथाओं के लिए अप्रासंगिक हैं, जिन्हें अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है। उन्होंने 2018 के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि समानता के अधिकार को धार्मिक प्रथाओं को खत्म करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो लोगों की आस्था और देवता के प्रति विश्वास से गहराई से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने भी न्यायपालिका को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। इस सुनवाई का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सामाजिक सुधार के नाम पर राज्य धर्म में कितनी दखल दे सकता है और ऐसे कानूनों की सख्त जांच की जाएगी। इससे धार्मिक स्वतंत्रता, संप्रदायों के अधिकारों और राज्य की शक्ति की स्पष्ट सीमा तय हो सकती है, जो मंदिर प्रवेश, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों में संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी। यह निर्णय भविष्य में धार्मिक मामलों से जुड़े कानूनी विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा
सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला केस धार्मिक स्वतंत्रता सामाजिक सुधार अनुच्छेद 25