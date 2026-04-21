सबरीमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का सवाल, क्या आस्था की आड़ में छीना जा सकता है पूजा का अधिकार?

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या संविधान किसी भक्त को प्रतिमा छूने से रोकने पर उसकी रक्षा करेगा।
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और उससे जुड़ी धार्मिक परंपराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। नौ न्यायाधीशों की एक विशाल संविधान पीठ उन जटिल प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही है, जो आस्था, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच के महीन संतुलन को प्रभावित करते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एक अत्यंत तीखा और विचारोत्तेजक प्रश्न उठाया कि क्या संविधान एक ऐसे भक्त की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है जिसे
मंदिर में प्रतिमा को छूने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह प्रश्न केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी रूढ़िवादी मान्यताओं पर चोट करता है जो सदियों से जन्म या लिंग के आधार पर पूजा के अधिकारों को नियंत्रित करती आई हैं। कोर्ट अब यह तय करने का प्रयास कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में कहां तक व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान किया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी दलीलें पेश कीं। उनका मुख्य तर्क यह है कि धर्म की अपनी एक अलग स्वायत्तता होती है और मंदिर में प्रचलित अनुष्ठान, जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनके पंथ का अभिन्न अंग हैं। इन परंपराओं को बदलना धर्म के मूल स्वरूप को नष्ट करने जैसा होगा। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं और कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी को भी संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करने की छूट नहीं देता है। यह बहस केवल सबरीमाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश, पारसी महिलाओं के अग्नि मंदिर तक जाने का हक और दाऊदी बोहरा समाज में प्रचलित महिला जननांग विकृति जैसी संवेदनशील प्रथाएं भी शामिल हैं। कोर्ट इन सभी विषयों को एक वृहद ढांचे में रखकर संवैधानिक व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का स्पष्ट संकेत दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकीलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तय समयसीमा के भीतर ही अपनी दलीलें पूरी करें, क्योंकि देश में अन्य कई लंबित महत्वपूर्ण मामले भी हैं। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अदालत से आग्रह किया है कि धर्म की व्याख्या को समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण से देखा जाए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन समीक्षा याचिकाओं के समर्थन में सरकार का पक्ष रखा है। आने वाले दिनों में जब अदालत अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी, तो वह न केवल सबरीमाला विवाद को सुलझाएगी, बल्कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच के संबंधों की एक नई और स्थायी रूपरेखा भी तय करेगी। यह फैसला आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक कानूनी मिसाल बनेगा, जो देश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को गहरे तक प्रभावित करेगा
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