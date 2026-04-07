सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, समय-सीमा का पालन करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला समीक्षा मामले की सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें महिलाओं के मंदिर प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर विचार किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को समयबद्ध तरीके से तर्क पेश करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज से सबरीमाला समीक्षा मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ महिलाओं के मंदिर प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम सवालों पर विचार करेगी। मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धर्मों में और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ का औपचारिक गठन किया है, जो 2018 के फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं पर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम

कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरिमला मामले में पक्षकारों के वकीलों से कहा कि वे निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करें। पीठ ने स्पष्ट किया कि कई संवेदनशील मामले लंबित हैं, इसलिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। पीठ ने सभी पक्षों को समयबद्ध तरीके से अपने तर्क और दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया, जिससे संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले में तेजी से फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। पीठ में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना, एम.एम. सुंदरश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मसिह, प्रसन्न बी. वराले, आर. महादेवन और जोयमलया बागची शामिल हैं। इस फैसले में महिलाओं को सभी आयु वर्ग के लिए सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। साथ ही, यह धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेगा। सबरीमाला मामले के अलावा, शीर्ष अदालत अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित व्यापक संवैधानिक सवालों की भी जांच करेगी। इसमें मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश, अंतरधार्मिक विवाह के बाद पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, बहिष्कृत करने की प्रथाओं की वैधता और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला जननांग विकृति की कानूनी वैधता जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने सुनवाई के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तय किया था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि मामले की स्वीकार्यता निर्णायक रूप से तय हो चुकी है। सात महत्वपूर्ण कानूनी सवालों की पहचान भी की गई है। कार्यक्रम के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलें 7 से 9 अप्रैल तक सुनी जाएंगी। इसके बाद, 14 से 16 अप्रैल तक विरोध करने वाले पक्षों की दलीलें पेश की जाएंगी। यदि कोई जवाबी दलीलें होती हैं, तो वे 21 अप्रैल को सुनी जाएंगी और एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) द्वारा अंतिम दलीलें 22 अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें पहले से दाखिल करने का निर्देश दिया था और समय-सीमा के सख्त पालन पर जोर दिया था, क्योंकि संविधान पीठ के मामले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सुनवाई की पूर्व संध्या पर, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की ओर से दायर लिखित सबमिशन में शीर्ष अदालत से धर्म की समुदाय-केंद्रित समझ अपनाने का आग्रह किया गया है। बोर्ड का तर्क है कि अदालतों को आस्था-आधारित प्रथाओं की पुनर्व्याख्या करने से बचना चाहिए और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत के निरंतर अनुप्रयोग पर सवाल उठाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करती है। अदालत का यह रुख दर्शाता है कि वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कोर्ट की त्वरित कार्रवाई से यह उम्मीद की जा सकती है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर जल्द ही कोई निर्णय आएगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनवाई के दौरान समयबद्ध तरीके से अपने तर्क और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है, जिससे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक देरी से बचने में मदद मिलेगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान, धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा। विभिन्न धार्मिक समुदायों से जुड़े मुद्दों पर भी अदालत विचार करेगी, जो इस मामले को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। अदालत का यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय देने का प्रयास करेगी





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