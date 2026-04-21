सबरीमाला विवाद और संवैधानिक प्रश्न: क्या परंपराओं के नाम पर भेदभाव को दी जा सकती है मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ सबरीमाला मंदिर समेत देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में प्रचलित भेदभाव और परंपराओं के संवैधानिक पहलुओं की विस्तृत सुनवाई कर रही है।
सबरीमाला मंदिर से जुड़े विवाद और देश भर के अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश तथा पूजा के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो रही है। नौ न्यायाधीशों की एक विशाल संविधान पीठ वर्तमान में उन जटिल संवैधानिक प्रश्नों पर मंथन कर रही है जो धर्म, परंपरा और समानता के अधिकार के बीच के बारीक अंतर को रेखांकित करते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न उठाया कि यदि किसी आस्थावान भक्त को मंदिर के गर्भ गृह
में देवता की प्रतिमा को छूने से परंपरा के नाम पर रोका जाता है, तो क्या भारत का संविधान उस नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने में सक्षम है या फिर धार्मिक परंपराओं को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए। यह टिप्पणी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा उस समय की गई जब अदालत में इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म अथवा सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर पूजा के समान अधिकारों से वंचित रखा जा सकता है। इस कानूनी प्रक्रिया में मंदिर के प्रमुख पुजारी और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि मंदिर के भीतर अनुष्ठान और परंपराएं धर्म का आंतरिक हिस्सा होती हैं। उनके अनुसार, मंदिर की व्यवस्था और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए विशिष्ट परंपराओं का पालन करना अनिवार्य है और इसे अदालत द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, तो उसे उस देवता के स्वरूप और वहां की मान्यताओं को स्वीकार करना ही पड़ता है। हालांकि, दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता किसी को भी समानता के अधिकार का उल्लंघन करने की छूट नहीं देती है। अदालत केवल सबरीमाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश, पारसी समुदाय के अग्नि मंदिरों में संबंधित महिलाओं के अधिकारों और दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित कुछ प्रथाओं की संवैधानिक वैधता की भी सूक्ष्मता से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए एक कड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया है, ताकि अन्य लंबित संवैधानिक मामलों पर भी ध्यान दिया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि सभी पक्षकारों को तय समय सीमा का पालन करना होगा और अतिरिक्त समय देने की मांग को खारिज कर दिया गया है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए इन समीक्षा याचिकाओं के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट किया है। वहीं दूसरी ओर, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड जैसे संस्थानों ने अदालत से आग्रह किया है कि धर्म की व्याख्या करते समय समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह सुनवाई इस बात को तय करेगी कि क्या धर्म के नाम पर की जाने वाली व्यवस्थाएं आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की प्रस्तावना के साथ सामंजस्य बिठा सकती हैं। देश की जनता और विभिन्न सामाजिक वर्ग इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यह निर्णय आने वाले समय में देश में धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों की नई परिभाषा तय करेगा
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