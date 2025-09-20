सब्जी बेचकर बुंदेली लोकगीत गाती हैं लोहड़ी बाई: बुंदेलखंड की संस्कृति को जीवित रखने का अनूठा प्रयास

छतरपुर की लोहड़ी बाई सब्जी बेचने के साथ-साथ बुंदेली लोकगीत गाकर बुंदेलखंड की संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे भोले बाबा का भजन गाती हुई दिख रही हैं।

छतरपुर जिले की लोहड़ी बाई एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जो सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं और साथ ही बुंदेली लोकगीत ों को गाकर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का काम करती हैं। लोहड़ी बाई का मानना है कि बुंदेली पारंपरिक गीत, जो धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें घर-घर तक पहुँचाना आवश्यक है। वे कहती हैं कि वे सब्जी बेचने के साथ-साथ बुंदेली गीत भी गाती हैं। बचपन से ही गाने का शौक रखने वाली लोहड़ी बाई , जिन्हें स्थानीय लोग लोहड़ी बाई के नाम से जानते हैं, बताती हैं कि

वे बुंदेली भजन और लोकगीत गाकर नई पीढ़ी को बुंदेली संस्कृति से परिचित कराती हैं।\लोहड़ी बाई ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि बुंदेली पारंपरिक गीत गाना उनका बचपन का शौक रहा है। वे कहती हैं कि उनके समय में मोबाइल फोन नहीं थे, नहीं तो वे आज एक बड़ी बुंदेली गायिका होतीं। हालाँकि, उनका यह शौक आज भी जीवित है। सब्जी बेचने के साथ-साथ बुंदेली परंपरा को आगे बढ़ाने के बारे में लोहड़ी बाई कहती हैं कि भले ही उनकी किस्मत में सब्जी बेचना लिखा था, लेकिन उन्हें इस पेशे से कोई ऐतराज नहीं है। उनका मानना है कि टिपार में सब्जी बेचना बुंदेलखंड की एक पुरानी परंपरा है और इसी बहाने लोगों से मिलना-जुलना भी लगा रहता है। लोग सब्जी तो खरीदते ही हैं, साथ ही बुंदेलखंड के पारंपरिक गीतों का आनंद भी लेते हैं। लोहड़ी बाई ने बताया कि आजकल ये पारंपरिक गीत कम ही सुनने को मिलते हैं, इसलिए वे इन्हें जीवित रखने की कोशिश करती हैं।\लोहड़ी बाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे भोले बाबा का एक बुंदेली भजन सुनाती हुई दिख रही हैं। यह वायरल भजन है: “शिवजी की भोजन में भंगिया है, भंगिया है…भंगिया ना पियो गवारों की श्री राम के कपड़े नीले हैं श्री कृष्ण के कपड़े पीले हैं शिव शंकर के कपड़े मृग छाला हैं श्री राम के भोजन लड्डू है श्री कृष्ण के भोजन माखन हैं शिव शंकर का भजन भंगिया है भंगिया ना पियो गवारों की…”. लोहड़ी बाई का यह प्रयास बुंदेलखंड की संस्कृति और कला को संरक्षित करने का एक सराहनीय उदाहरण है। वे न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, बल्कि अपनी कला के माध्यम से समाज को भी प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना चाहते हैं। लोहड़ी बाई का समर्पण और उत्साह वास्तव में प्रशंसनीय है। उनका मानना है कि बुंदेली लोकगीतों को जीवित रखना आवश्यक है क्योंकि ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। वे चाहती हैं कि नई पीढ़ी भी इन गीतों को सुने और उन्हें प्यार करे। लोहड़ी बाई एक सच्ची कलाकार हैं जो अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। उनके प्रयासों से बुंदेलखंड की लोककला को एक नई पहचान मिल रही है। उनकी यह यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है





बुंदेली लोकगीत लोहड़ी बाई छतरपुर बुंदेलखंड संस्कृति लोककला वायरल वीडियो

