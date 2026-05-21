इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देश日の। नए दिल्ली में उच्चस्तरीय समिति का भी चर्चा में Stade खतरों और तैयारियों की समीक्षा हुई है। इसके अलावा अफ्रीकी देश कांगो और यूगांडा में फैले इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानम गेब्रेसस ने भी अपने बयान में ऐसा ही कहा है। लेकिन, स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानम गेब्रेसस ने भी अपने बयान में प्रमुखता से कहा है कि वायरस के लोइस को वैश्विक महामारी की आशंका कम है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। नए दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को चर्चा करके स्थितियों और तैयारियों की समीक्षा की। इसके अफ्रीकी देश कांगो और यूगांडा में फैले इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उच्चस्तरीय समिति की बैठक में यह भी समझा गया है कि वायरस संक्रमण की जो रफ्तार है उससे इसके क्षेत्रीय देशों में ही फैलने की आशंका है, वायरस के पूरे विश्व में संक्रमण का खतरा बहुत कम है। स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानम गेब्रेसस ने कहा है कि इबोला का संक्रमण वैश्विक महामारी का रूप लेने का खतरा बहुत कम है। बैठक में वर्गीकृत कमिटी की बैठक में यह भी चर्चा की गई कि vaccinated जल्दइबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन को निष्प्रभावी करने के लिए वैक्सीन बनाने में कई महीने का समय लग सकता है, ऐसे में दवाओं का गैर विषैला पदार्थ का उपचार किया जाए और संक्रमण फैलने से रोकने के तरीकों को अमल में लाया जाए.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। नए दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को चर्चा करके स्थितियों और तैयारियों की समीक्षा की। इसके अफ्रीकी देश कांगो और यूगांडा में फैले इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उच्चस्तरीय समिति की बैठक में यह भी समझा गया है कि वायरस संक्रमण की जो रफ्तार है उससे इसके क्षेत्रीय देशों में ही फैलने की आशंका है, वायरस के पूरे विश्व में संक्रमण का खतरा बहुत कम है। स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानम गेब्रेसस ने कहा है कि इबोला का संक्रमण वैश्विक महामारी का रूप लेने का खतरा बहुत कम है। बैठक में वर्गीकृत कमिटी की बैठक में यह भी चर्चा की गई कि vaccinated जल्दइबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन को निष्प्रभावी करने के लिए वैक्सीन बनाने में कई महीने का समय लग सकता है, ऐसे में दवाओं का गैर विषैला पदार्थ का उपचार किया जाए और संक्रमण फैलने से रोकने के तरीकों को अमल में लाया जाए





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