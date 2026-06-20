सिवनी जिले के फुटबॉल के इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तृत नजर, जहाँ स्टेडियम विधायिका और सुविधा की कमी के बावजूद खिलाड़ी विकास के सपनों को जड़शील रहे हैं।
सिवनी जिले के फुटबॉल संसार में 2000 में स्टेडियम कमेटी द्वारा कॉरपेट ग्रास से बना स्टेडियम एक नई उम्मीद बनकर उभरा। प्रारम्भिक दौर में ग्राउंड की सुविधा एँ काफी सीमित थीं, परंतु समय के साथ बैडमिंटन हॉल, दौड़ ट्रैक व अन्य एथलेटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जोड़ कर इस मैदान को खेल ों के लिए प्रमुख स्थल बनाते हुए लगभग दो करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इस निवेश का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय फुटबॉल प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था। 30 से अधिक खिलाडियों ने ओपन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत साबित की है। परंतु प्रदेश टीम से केवल संतोष ट्रैफी ही घर लौटे हैं, जबकि देश के लिए कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं बना है। इस बित्तर को देखकर खिलाड़ियों के भीतर निराशा और मलाल का माहौल बन गया है। वर्ष 2000 सेर्थि, भैरोगंज के पास स्थित इस स्टेडियम की उपस्थिति और कॉरपेट ग्रास की गुणवत्ता के बावजूद एनआईएस कोच की कमी, एकेडमी के अभाव और प्रोत्साहन के न मिलने की वजह से प्रशिक्षु खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खेल मैदानों में हेक्ष टीचर और प्रबंधन की कमियों के कारण खिलाड़ी अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन नहीं पा रहे हैं। स्टेडियम में लगातार केवल एक ही बार प्रतिवर्ष प्रतियोगिता आयोजित करके भले ही एक बार स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया हो, मगर पूरे वर्ष की गतिविधियों की अभाव में प्रतिभाओं का विकास धकेल नहीं पाता। खिलाड़ी को सुझाव है कि हर माह प्रतियोगिता और प्रैक्टिस से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त संभव हो सकता है। अभी सैकड़ों पुरुष फुटबॉल टीम और कुछ ही महिला टीमों के बीच एनआईएस कोच और सुविधा ओं की कमी के कारण महिला फुटबॉल को भारी प्रहार झेलना पड़ता है। अलसहायत प्राप्त करने में खिलाड़ी को अपनी जिंमेवारी से ही उपकरण खरीदते हैं। खाने-पीने की सामग्री भी कम बजट में उपलब्ध करानी पड़ती है, जिसके कारण कई प्रतिष्ठान त्याग करने को मजबूर हो जाते हैं। इस परिस्थिति में स्टेडियम कमेटी फ़ीस लेकर ग्राउंड रखरखाव और 12 कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन कर रही है, परंतु खिलाड़ियों के समर्थन के लिए पर्याप्त नहीं। मौजूदा प्रशासनिक सुविधा व प्रोत्साहन की कमी के कारण केवल स्थानीय प्रतियोगिता में ही कौशल का प्रदर्शन होता है। सरकार को आवश्य है कि वायम पर खैराकाई झकेर नियोजित कोचिंग, प्रोत्साहन सहायता और सुविधा एँ दे के खिलाड़ियों के सपनों को हकीकत बनाने में मदद करे.
सिवनी जिले के फुटबॉल संसार में 2000 में स्टेडियम कमेटी द्वारा कॉरपेट ग्रास से बना स्टेडियम एक नई उम्मीद बनकर उभरा। प्रारम्भिक दौर में ग्राउंड की सुविधाएँ काफी सीमित थीं, परंतु समय के साथ बैडमिंटन हॉल, दौड़ ट्रैक व अन्य एथलेटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जोड़ कर इस मैदान को खेलों के लिए प्रमुख स्थल बनाते हुए लगभग दो करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इस निवेश का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय फुटबॉल प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था। 30 से अधिक खिलाडियों ने ओपन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत साबित की है। परंतु प्रदेश टीम से केवल संतोष ट्रैफी ही घर लौटे हैं, जबकि देश के लिए कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं बना है। इस बित्तर को देखकर खिलाड़ियों के भीतर निराशा और मलाल का माहौल बन गया है। वर्ष 2000 सेर्थि, भैरोगंज के पास स्थित इस स्टेडियम की उपस्थिति और कॉरपेट ग्रास की गुणवत्ता के बावजूद एनआईएस कोच की कमी, एकेडमी के अभाव और प्रोत्साहन के न मिलने की वजह से प्रशिक्षु खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खेल मैदानों में हेक्ष टीचर और प्रबंधन की कमियों के कारण खिलाड़ी अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन नहीं पा रहे हैं। स्टेडियम में लगातार केवल एक ही बार प्रतिवर्ष प्रतियोगिता आयोजित करके भले ही एक बार स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया हो, मगर पूरे वर्ष की गतिविधियों की अभाव में प्रतिभाओं का विकास धकेल नहीं पाता। खिलाड़ी को सुझाव है कि हर माह प्रतियोगिता और प्रैक्टिस से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त संभव हो सकता है। अभी सैकड़ों पुरुष फुटबॉल टीम और कुछ ही महिला टीमों के बीच एनआईएस कोच और सुविधाओं की कमी के कारण महिला फुटबॉल को भारी प्रहार झेलना पड़ता है। अलसहायत प्राप्त करने में खिलाड़ी को अपनी जिंमेवारी से ही उपकरण खरीदते हैं। खाने-पीने की सामग्री भी कम बजट में उपलब्ध करानी पड़ती है, जिसके कारण कई प्रतिष्ठान त्याग करने को मजबूर हो जाते हैं। इस परिस्थिति में स्टेडियम कमेटी फ़ीस लेकर ग्राउंड रखरखाव और 12 कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन कर रही है, परंतु खिलाड़ियों के समर्थन के लिए पर्याप्त नहीं। मौजूदा प्रशासनिक सुविधा व प्रोत्साहन की कमी के कारण केवल स्थानीय प्रतियोगिता में ही कौशल का प्रदर्शन होता है। सरकार को आवश्य है कि वायम पर खैराकाई झकेर नियोजित कोचिंग, प्रोत्साहन सहायता और सुविधाएँ दे के खिलाड़ियों के सपनों को हकीकत बनाने में मदद करे
फुटबॉल सुविधा स्टेडियम सपोर्ट कौच