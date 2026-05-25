Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

समर्थ सिंह ने कहा, त्विषा शर्मा ने ड्रग्स के कारण अपना गर्भपात किया

Criminal News

समर्थ सिंह ने कहा, त्विषा शर्मा ने ड्रग्स के कारण अपना गर्भपात किया
त्विषा शर्मासमर्थ सिंहगर्भपात
📆25-05-2026 20:22:00
📰Dainik Jagran
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 53%

डिजिटल डेस्क ने बताया कि त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी समर्थ सिंह ने पिता बनने की इच्छा, ड्रग्स के प्रभाव और गर्भपात के फैसले के बारे में खुलासा किया, और पुलिस अब मेडिकल तथा डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा कर रही है।

दिल्ली के डिजिटल डेस्क के मध्यमान्य समाचार के अनुसार, त्विषा शर्मा के मौत मामले में गिरफ्तार समर्थ सिंह को तीन दिनों में कुल मिलाकर लगभग दस घंटे की पूछताछ का सामना करना पड़ा। यह पूछताछ रिमांड पर आयोजित की गई, जहाँ समर्थ ने कई व्यक्तिगत और भावनात्मक बातें उजागर कीं। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता अक्सर टकराव के दौर से गुजरता रहा, परन्तु उन्होंने कभी त्विषा पर हाथ नहीं उठाया। सबसे प्रमुख बिंदु यह था कि समर्थ ने बताया कि वह पिता बनना चाहता था, पर त्विषा ड्रग्स की लत के कारण बच्चा नहीं चाहती थी और अंततः उसने अपनी इच्छा से गर्भपात करवाया। दोनों ने इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टर निधि नागर के क्लिनिक का रूख किया, जहाँ दवाओं की सहायता से गर्भपात करवाया गया। पुलिस अब इस घटना से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन नोट्स और अन्य दस्‍तावेज़ इकट्ठा कर रही है, तथा इन बयानों को डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों से तुलना कर रही है.

दिल्ली के डिजिटल डेस्क के मध्यमान्य समाचार के अनुसार, त्विषा शर्मा के मौत मामले में गिरफ्तार समर्थ सिंह को तीन दिनों में कुल मिलाकर लगभग दस घंटे की पूछताछ का सामना करना पड़ा। यह पूछताछ रिमांड पर आयोजित की गई, जहाँ समर्थ ने कई व्यक्तिगत और भावनात्मक बातें उजागर कीं। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता अक्सर टकराव के दौर से गुजरता रहा, परन्तु उन्होंने कभी त्विषा पर हाथ नहीं उठाया। सबसे प्रमुख बिंदु यह था कि समर्थ ने बताया कि वह पिता बनना चाहता था, पर त्विषा ड्रग्स की लत के कारण बच्चा नहीं चाहती थी और अंततः उसने अपनी इच्छा से गर्भपात करवाया। दोनों ने इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टर निधि नागर के क्लिनिक का रूख किया, जहाँ दवाओं की सहायता से गर्भपात करवाया गया। पुलिस अब इस घटना से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन नोट्स और अन्य दस्‍तावेज़ इकट्ठा कर रही है, तथा इन बयानों को डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों से तुलना कर रही है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

त्विषा शर्मा समर्थ सिंह गर्भपात ड्रग आश्रितता पुलिस पूछताछ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 23:21:54