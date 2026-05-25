समर्थ सिंह ने कहा, त्विषा शर्मा ने ड्रग्स के कारण अपना गर्भपात किया

डिजिटल डेस्क ने बताया कि त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी समर्थ सिंह ने पिता बनने की इच्छा, ड्रग्स के प्रभाव और गर्भपात के फैसले के बारे में खुलासा किया, और पुलिस अब मेडिकल तथा डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा कर रही है।

दिल्ली के डिजिटल डेस्क के मध्यमान्य समाचार के अनुसार, त्विषा शर्मा के मौत मामले में गिरफ्तार समर्थ सिंह को तीन दिनों में कुल मिलाकर लगभग दस घंटे की पूछताछ का सामना करना पड़ा। यह पूछताछ रिमांड पर आयोजित की गई, जहाँ समर्थ ने कई व्यक्तिगत और भावनात्मक बातें उजागर कीं। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता अक्सर टकराव के दौर से गुजरता रहा, परन्तु उन्होंने कभी त्विषा पर हाथ नहीं उठाया। सबसे प्रमुख बिंदु यह था कि समर्थ ने बताया कि वह पिता बनना चाहता था, पर त्विषा ड्रग्स की लत के कारण बच्चा नहीं चाहती थी और अंततः उसने अपनी इच्छा से गर्भपात करवाया। दोनों ने इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टर निधि नागर के क्लिनिक का रूख किया, जहाँ दवाओं की सहायता से गर्भपात करवाया गया। पुलिस अब इस घटना से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन नोट्स और अन्य दस्‍तावेज़ इकट्ठा कर रही है, तथा इन बयानों को डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों से तुलना कर रही है.

दिल्ली के डिजिटल डेस्क के मध्यमान्य समाचार के अनुसार, त्विषा शर्मा के मौत मामले में गिरफ्तार समर्थ सिंह को तीन दिनों में कुल मिलाकर लगभग दस घंटे की पूछताछ का सामना करना पड़ा। यह पूछताछ रिमांड पर आयोजित की गई, जहाँ समर्थ ने कई व्यक्तिगत और भावनात्मक बातें उजागर कीं। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता अक्सर टकराव के दौर से गुजरता रहा, परन्तु उन्होंने कभी त्विषा पर हाथ नहीं उठाया। सबसे प्रमुख बिंदु यह था कि समर्थ ने बताया कि वह पिता बनना चाहता था, पर त्विषा ड्रग्स की लत के कारण बच्चा नहीं चाहती थी और अंततः उसने अपनी इच्छा से गर्भपात करवाया। दोनों ने इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टर निधि नागर के क्लिनिक का रूख किया, जहाँ दवाओं की सहायता से गर्भपात करवाया गया। पुलिस अब इस घटना से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन नोट्स और अन्य दस्‍तावेज़ इकट्ठा कर रही है, तथा इन बयानों को डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों से तुलना कर रही है





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