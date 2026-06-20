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समांथा की 'मां इंति बंगारम' ने की करोड़ों से ओपनिंग

मनोरंजन News

समांथा की 'मां इंति बंगारम' ने की करोड़ों से ओपनिंग
समांथामां इंति बंगारमसुरभि ज्योति
📆20-06-2026 04:39:00
📰News Nation
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Entertainment News Live Updates: समांथा की ' मां इंति बंगारम ' ने की करोड़ों से ओपनिंग, सुरभि ज्योति ने बेटी संग शेयर की पहली फोटो Entertainment News Live Updates: न्यूज नेशन के इस लाइव ब्लॉग में हम आपको मनोरंजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे.

यहां आपको बॉलीवुड, टीवी से लेकर सेलेब्स की लाइफ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी चटपटी खबरें मिलेंगी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' में शरवरी का धासू एक्शन सीन देखकर विक्की कौशल उनके जबरा फैन हो गए हैं.

शरवरी को एक साधारण लड़की से सीधे एक्शन स्टार बनते देखकर विक्की काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रही है. सुरभि ज्योति ने मां बनने के बाद पहली फोटो शेयर की है. सुरभि ने इस तस्वीर में बेटी की पहली झलक दिखाई है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबित, सामंथा की 'मां इंति बंगारम' ने भारत में पहले दिन 5.35 करोड़ रुपये कमाए.

फिल्म ने यह कमाई 2,658 शो में की. टैक्स मिलाकर, भारत में इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 6.20 करोड़ रुपये हुआ है

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समांथा मां इंति बंगारम सुरभि ज्योति बेटी पहली फोटो

 

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