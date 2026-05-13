समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर: प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन

प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के छोटे भाई और अपर्णा यादव के पति, लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती थे जब उन्हें मौत की धज्जियां उड़ान भरीं. कुछ वक्त पहले वे मेदांता में भर्ती किए गए थे. उन्हें लौटाया गया जब उनकी हालत स्थिर हुई और उन्हें वापस घर लाया गया. प्रतीक यादव, जिम के व्यवसाय में केजी व्यापक, अपने व्यवसाय में बहुत अधिक महसूस किया.
समाज वादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव (38) का लखनऊ में निधन हो गया है.
वे एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे बेटे थे. प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. वे बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे. हालांकि, पिछले दिनों पति-पत्नी के बीच विवाद की भी खबरें आई थीं.
मौजूदा वक्त में वे परिवार के साथ ही रह रहे थे लेकिन पारिवारिक कलह जारी थी और।
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