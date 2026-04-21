समुद्री व्यापार में सुरक्षा के लिए भारत का बड़ा कदम: रूसी बीमा कंपनियों के दायरे का विस्तार

बढ़ते वैश्विक समुद्री जोखिमों के बीच भारत ने रूसी बीमा कंपनियों के कवरेज को बढ़ाकर 11 कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' की शुरुआत की है ताकि तेल आयात और व्यापारिक गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सके।

वैश्विक समुद्री व्यापार के परिदृश्य में इन दिनों अनिश्चितता का माहौल है, जिसके कारण समुद्री मार्ग से माल ढुलाई का जोखिम काफी बढ़ गया है। फारस की खाड़ी और उसके आसपास के व्यापार िक मार्गों पर तनावपूर्ण स्थितियों के चलते वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों ने अपना कवरेज देने से हाथ खींच लिए हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार िक हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक रणनीतिक और निर्णायक कदम उठाया है। भारत सरकार ने रूसी तेल आयात को सुचारू रूप से जारी रखने के उद्देश्य से रूसी

बीमा कंपनियों के एक विशेष पूल का दायरा बढ़ा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, अब भारत के बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों के लिए समुद्री बीमा कवरेज प्रदान करने वाली स्वीकृत रूसी कंपनियों की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है। यह विस्तार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत की तेल आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है, और रूस से मिलने वाले रियायती तेल की निरंतरता उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। तेल परिवहन में समुद्री बीमा का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसमें तेल रिसाव, समुद्री दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय दायित्वों जैसे बड़े जोखिम शामिल होते हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक यूरोपीय बीमा प्रदाता रूसी तेल टैंकरों को कवर देने से मना कर रहे थे, जिससे आपूर्ति में बाधा आने का खतरा पैदा हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने गैजप्रॉम इंश्योरेंस और रोसगोसत्रख इंश्योरेंस जैसी प्रमुख कंपनियों को फरवरी 2027 तक के लिए समुद्री बीमा कवरेज देने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण कंपनियों जैसे वीएसके इंश्योरेंस, सोगस इंश्योरेंस और अल्फास्ट्राखोवानी को 2030 तक का लंबा अप्रूवल दिया गया है, जो एक सुदृढ़ नियामक ढांचे का संकेत देता है। इस व्यापक सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत केवल रूसी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत ने दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इनडेमनिटी क्लब को भी मान्यता दी है। साथ ही, देश की सरकारी बीमा कंपनियों ने जीआईसी आरई और न्यू इंडिया एश्योरेंस के नेतृत्व में 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' नामक एक नया जोखिम-साझाकरण तंत्र भी लॉन्च किया है। इसके लिए 10 करोड़ डॉलर से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धता जुटाई गई है। यह पहल उन जहाजों के लिए एक जीवनरेखा की तरह है जो संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों से गुजरते हैं। यह पूरी कवायद यह स्पष्ट करती है कि भारत वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अपने आयात चैनलों को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने और वैकल्पिक बीमा व्यवस्थाओं के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह समानांतर प्रणाली न केवल तेल की निरंतरता सुनिश्चित करेगी, बल्कि समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी एक नई दिशा प्रदान करेगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

समुद्री बीमा भारत तेल आयात ऊर्जा सुरक्षा रूसी तेल भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್BBK season 11 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Read more »

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ಮನೆ ಸೇರುವ 14 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ .!BBK season 11 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Read more »

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಘನಘೋರ ತಪ್ಪು... ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯೇ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ.. ಈ ವಾರ ಇವರು ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್?Bigg Boss Kannada 11 nomination‌ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ರ ಎರಡನೇ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

Read more »

Nelson OF All Nelsons In Cricket: OMG! ১১/১১/১১ তারিখে ১১.১১-র সময়ে ১১১ রান প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকারLets Look Back Nelson OF All Nelsons In Cricket 11:11 on 11 11 11

Read more »

लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 11 की मौत, 11 घायललेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 11 की मौत, 11 घायल

Read more »

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.. ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡವರೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್!Bigg Boss Kannada 11 Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Read more »