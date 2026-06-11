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समुद्र की गहराई कितनी है और सबसे ज्यादा कहां गहरा है?

Nature News

समुद्र की गहराई कितनी है और सबसे ज्यादा कहां गहरा है?
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📆11-06-2026 13:13:00
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समुद्र की गहराई कितनी है और सबसे ज्यादा कहां गहरा है? इंसानों ने समुद्र के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट तक जा चुका है। इस जगह समुद्र की गहराई इतनी है कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाए, फिर भी पानी उसकी चोटी से 2 किलोमीटर ऊपर ही रहेगी। ऐसे में जानते हैं कि समुद्र कितना गहरा है।

समुद्र की गहराई कितनी है? इसका जवाब शायद नामुमकिन लगे, लेकिन इंसानों ने समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट तक भी जा चुका है। फिर भी वहां तक जाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में जानते हैं समुद्र की गहराई कितनी है और सबसे ज्यादा यह कहां गहरा है?

समुद्र में एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा भी खड़े कर दें फिर भी पता नहीं चलेगा, गहराई इतनी है। समुद्र कितना गहरा और अथाह है, इंसानों ने इसकी थाह लेने की काफी कोशिश की है। इंसान समुद्र के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट तक जा चुका है। इस जगह समुद्र की गहराई इतनी है कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाए, फिर भी पानी उसकी चोटी से 2 किलोमीटर ऊपर ही रहेगी। ऐसे में जानते हैं कि समुद्र कितना गहरा है

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