समुद्र की गहराई कितनी है और सबसे ज्यादा कहां गहरा है? इंसानों ने समुद्र के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट तक जा चुका है। इस जगह समुद्र की गहराई इतनी है कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाए, फिर भी पानी उसकी चोटी से 2 किलोमीटर ऊपर ही रहेगी। ऐसे में जानते हैं कि समुद्र कितना गहरा है।

समुद्र की गहराई कितनी है? इसका जवाब शायद नामुमकिन लगे, लेकिन इंसानों ने समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट तक भी जा चुका है। फिर भी वहां तक जाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में जानते हैं समुद्र की गहराई कितनी है और सबसे ज्यादा यह कहां गहरा है?

समुद्र में एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा भी खड़े कर दें फिर भी पता नहीं चलेगा, गहराई इतनी है। समुद्र कितना गहरा और अथाह है, इंसानों ने इसकी थाह लेने की काफी कोशिश की है। इंसान समुद्र के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट तक जा चुका है। इस जगह समुद्र की गहराई इतनी है कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाए, फिर भी पानी उसकी चोटी से 2 किलोमीटर ऊपर ही रहेगी। ऐसे में जानते हैं कि समुद्र कितना गहरा है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

समुद्र गहराई सबसे ज्यादा गहरा माउंट एवरेस्ट स्कूबा डाइव दुनिया का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच चैलेंजर डीप

United States Latest News, United States Headlines