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सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में विश्वासमत हासिल किया, तेजस्वी पर साधा निशाना

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सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में विश्वासमत हासिल किया, तेजस्वी पर साधा निशाना
बिहारमुख्यमंत्रीसम्राट चौधरी
📆24-04-2026 15:44:00
📰NBT Hindi News
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बिहार विधान सभा के विशेष सत्र में सम्राट चौधरी ने ध्वनिमत से विश्वासमत हासिल किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी की बपौती नहीं है।

पटना: बिहार विधान सभा के विशेष सत्र में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनिमत से विश्वासमत हासिल कर लिया। यह बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो राज्य सरकार के नेतृत्व में बदलाव का संकेत देता है। सम्राट चौधरी ने सदन में विश्वासमत प्रस्ताव पर बोलते हुए अपने राजनीति क सफर और वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या विरासत नहीं है, बल्कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से प्राप्त होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीति क पाठशाला से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से इस पद पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में उन सभी नेताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने नीतीश कुमार , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , नितिन नवीन, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के योगदान को सराहा। उन्होंने मांझी जी के आशीर्वाद का भी उल्लेख किया, जो उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जनता के हाथों में होनी चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में अपने परिवार के साथ हुए कथित अत्याचारों का भी जिक्र किया और कहा कि यदि लालू यादव का अत्याचार उन पर नहीं होता, तो शायद वे आज राजनीति में नहीं होते। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने संबंधों को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बनें, लेकिन उन्होंने इसे अपने व्यक्तिगत प्रयासों और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीति क जीवन के संघर्षों का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनका राजनीति क सफर संघर्षों से भरा रहा है और उन्होंने हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया और बाद में गृहमंत्री भी बनाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहें, क्योंकि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति पर जोर दिया और कहा कि यहां जनता ही तय करती है कि कौन नेतृत्व करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे लालू प्रसाद यादव के दौर में हुए अत्याचारों को कभी नहीं भूलेंगे और यही अत्याचार उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं और संघर्षों को महत्व दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे बिहार के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनका भाषण बिहार की जनता के लिए एक प्रेरणादायक संदेश था, जो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है.

पटना: बिहार विधान सभा के विशेष सत्र में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनिमत से विश्वासमत हासिल कर लिया। यह बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो राज्य सरकार के नेतृत्व में बदलाव का संकेत देता है। सम्राट चौधरी ने सदन में विश्वासमत प्रस्ताव पर बोलते हुए अपने राजनीतिक सफर और वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या विरासत नहीं है, बल्कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से प्राप्त होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक पाठशाला से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से इस पद पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में उन सभी नेताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के योगदान को सराहा। उन्होंने मांझी जी के आशीर्वाद का भी उल्लेख किया, जो उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जनता के हाथों में होनी चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में अपने परिवार के साथ हुए कथित अत्याचारों का भी जिक्र किया और कहा कि यदि लालू यादव का अत्याचार उन पर नहीं होता, तो शायद वे आज राजनीति में नहीं होते। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने संबंधों को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बनें, लेकिन उन्होंने इसे अपने व्यक्तिगत प्रयासों और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन के संघर्षों का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनका राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है और उन्होंने हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उपमुख्यमंत्री बनाया और बाद में गृहमंत्री भी बनाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहें, क्योंकि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति पर जोर दिया और कहा कि यहां जनता ही तय करती है कि कौन नेतृत्व करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे लालू प्रसाद यादव के दौर में हुए अत्याचारों को कभी नहीं भूलेंगे और यही अत्याचार उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं और संघर्षों को महत्व दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे बिहार के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनका भाषण बिहार की जनता के लिए एक प्रेरणादायक संदेश था, जो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है

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