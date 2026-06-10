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सयानी घोष: बंगाल की युवा नेता की ओर से सियासत में तेज़ी से उभराव

राजनीति News

सयानी घोष: बंगाल की युवा नेता की ओर से सियासत में तेज़ी से उभराव
सयानी घोषममता बनर्जीटीएमसी
📆10-06-2026 11:17:00
📰AajTak
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ममता बनर्जी के करीबी नेता की शुरुआत से लेकर टीएमसी की बगावत और लोकसभा चुनाव जीत तक की पूरी यात्रा का विश्लेषण।

ममता बनर्जी के करीबी नेता और विधायक सयानी घोष की राजनीतक जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जब वह टीएमसी से बागी हुई 20 सांसदों में शामिल रही थीं. 28 साल की उम्र में सियासत में आने वाली सयानी के कीड़े को ध्यान में रखते हुए, उनका राजनीति क सफर और विवादित कार्यक्रमों में बदलाव का विश्लेषण किया गया है.

सयानी घोष को पहले से ही बंगाल की सांस्कृतिक दुनिया में एक चर्चित चेहरा माना जाता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में जादवपुर सीट से जीतने के बाद वह राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरीं. संसद में अलग बैठने और एNडीए को समर्थन करने का फैसला उनके विरोधी क्षेत्रों में उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ा देने वाला बिंदु बन गया.

सयानी की राजनीतिक उभार की कहानी केवल ममता बनर्जी के पैमाने पर ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की युवा नारी शक्ति की ओर भी सूचक है. उनके सियासी पैमाने का बदलना, उनकी तेज़ गति से बढ़ने वाली लोकप्रियता और विवादित बयानों के कारण उन्हें कई मुकाबिलों के बीच एक महत्वपूर्ण नेता बनने के गुज़र हुए हैं.

यह जानकारी इस बात को दर्शाती है कि कैसे सयानी घोष ने अपने अभिनय और सांस्कृतिक कौशल से राजनीतिक र pornography में अपना मूल्यांकन किया और आखिरकार टीएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष बने. उनके विभिन्न कार्यक्रमों और धार्मिक गीतों के माध्यम से जनता से जुड़ाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में चुनावी प्रचार का जिम्मेदारी दी.

हालांकि, उनकी कुछ कार्यवाहियों जैसे शिवलिंग पर कंडोम मुद्रा वाला कार्टून शेयर करने से पहले ही उनके विरोधियों ने उन पर हमला किया और उन्हें धार्मिक संवेदनशीलता के लिए आरोप लगाया. सयानी ने उस समय माफी मांगी थी और हिंदू धर्म के गर्व का दावा किया था, जो उनके सियासी विकास में एक निर्णायक क्षण था.

आज, वह टीएमसी की सरkam शक्ति के रूप में उभरी हुई हैं, जो पार्टी की सड़क से संसद तक की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनकी तेजी से बढ़ने वाली लोकप्रियता और विवादित बयानों के कारण वह न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक चर्चा का विषय बन गई हैं.

इस तरह, सयानी घोष की कहानी बंगाल की आधुनिक राजनीति में एक युवा और महिला नेता के रूप में उनके योगदान का प्रमाण है, जो संघर्ष और विरोध को भी जीतने में सफल रहा है

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