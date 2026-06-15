सरकारी नौकरी 2026: 7 बड़ी भर्तियां जिनमें जल्दी आवेदन करें, 21 जून तक बंद हो रही एप्लिकेशन विंडो

सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वालों के लिए यह हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण है। UPSSSC, AFCAT, BPSSC, नौसेना, यूपी MTS, हाई कोर्ट और रेलवे में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं, जिनकी अंतिम तिथि जून महीने के भीतर बंद होने वाली है। जानिए पूरी जानकारी।

इस सप्ताह सरकारी नौकरी संदर्भ में कई महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए आवेदन करने का अवसर उपलब्ध है। विभागagner या संस्थानों द्वारा जारी विभिन्न पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्दी समाप्त होने वाली है। यहाँ प्रमुख भर्तियों का विवरण दिया गया है: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( UPSSSC ) ने लोअर पीसीएस (ग्रेजुएट लेवल) के 2516 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किया है। योग्यता के अनुसार, आवेदकों में Graduation और PET-2025 स्कोर कार्ड आवश्यक है। आवेदकों की आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए और एप्लिकेशन फी 25 रुपये है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। भारतीय वायुसेना का एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ( AFCAT ) 379 पदों (फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों) के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। एप्लिकेशन विंडो 19 जून 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन afcat .edcil.co.in वेबसाइट पर कर सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने सहायक अवसर निरीक्षक (तकनीकी) के 22 पदों के लिए आवेदन शुरू किया है। योग्यता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंव कम्युनिकेशन या संबंधित विषयों में तीन साल का डिप्लोमा कॉर्स कम से कम 50% अंकों के साथ पूरा करना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। नौसेना 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम (परमानेंट कमीशन) के लिए जनवरी 2027 को 60 रिक्तियों की घोषणा की है। PCM स्ट्रीम में कम से कम 70% और 10वीं, 12वीं में 50% अंक के साथ, साथ ही JEE Main 2026 (B.E.

/B.Tech) एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक है। आवेदन 18 जून 2026 तक खुले हैं, और चयन JEE रैंक के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के 50 पदों के लिए आवेदन शुरू किया है। 8वीं पास अभ्यर्थी लागू हैं और आयु सीमा 21-40 वर्ष है। सेलेरी ₹10,001-₹20,000 तक होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून 2026 है, और आवेदन sewayojan.up.nic.in पर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के 543 पदों के लिए आवेदन जारी किया है। योग्यता में बैचलर डिग्री, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा, O लेवल सर्टिफिकेट या CCC सर्टिफिकेट और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट शामिल है। आवेदन 21 जून 2026 तक examinationservices.nic.in पर कर सकते हैं। आरआरसी एसईसीआर (RRC SERC) नागपुर ने ट्रेड अप्रेंटिस के 1079 पदों के लिए आवेदन शुरू किया है। योग्यता में 10वीं में कम से कम 50% अंक और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट आवश्यक है। आयु सीमा 15-24 वर्ष है और आवेदन 18 जून 2026 तक करने का मौका है। इन सभी भर्तियों में आवेदन की अंतिम तिथियों को ध्यान में रखकर शीघ्र कार्यवाही करें क्योंकि अधिकांश एप्लिकेशन विंडो जल्दी बंद होने वाली हैं





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